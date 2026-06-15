In Italia, Spagna vs Cabo Verde è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in streaming live.

Come vedere Spagna-Cabo Verde con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Spagna-Cabo Verde: data e orario

La Spagna apre la propria avventura al Mondiale 2026 contro Cabo Verde al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, nel Gruppo H della Coppa del Mondo FIFA. Per la Roja si tratta del primo banco di prova di un torneo che li vede tra i grandi favoriti alla vigilia.

Luis de la Fuente porta in campo una squadra costruita per durare fino in fondo. Il ct ha potuto tirare un sospiro di sollievo nelle ultime ore: Lamine Yamal e Nico Williams hanno ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo, dissipando i dubbi sulla loro disponibilità per l'esordio. De la Fuente ha confermato che Yamal, reduce da un problema al flessore, è disponibile e potrà scendere in campo se necessario.

Per Cabo Verde, invece, questa è la prima apparizione assoluta in una Coppa del Mondo. L'arcipelago africano arriva al torneo con la consapevolezza di essere una delle squadre meno attese, ma con la voglia di sorprendere. Il ct Bubista ha costruito una squadra compatta, capace di dare fastidio anche a rivali più quotati.

I Tubarões Azuis si affidano al capitano e capocannoniere storico Ryan Mendes per guidare l'attacco. Cabo Verde fa parte del gruppo di esordienti assoluti al Mondiale 2026 insieme a Curaçao, Giordania e Uzbekistan: con il nuovo formato a 48 squadre, 32 nazionali accedono agli ottavi, e bastano quattro punti per passare il turno quasi con certezza.

La Spagna, campione del mondo nel 2010, torna al Mondiale come una delle formazioni più temute del pianeta. Pedri, 23 anni, e il diciottenne Yamal rappresentano la spina dorsale tecnica di una squadra che punta a fare strada fino in fondo negli Stati Uniti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in streaming.

Formazioni

Sul fronte spagnolo, Luis de la Fuente non ha comunicato indisponibili ufficiali né squalificati. Il commissario tecnico non ha ancora reso nota la formazione titolare, ma la buona notizia è il recupero di Lamine Yamal, tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che ne aveva messo in dubbio la presenza. Anche Nico Williams ha ripreso a lavorare regolarmente con i compagni, rendendo la rosa a disposizione di De la Fuente sostanzialmente al completo.

Per quanto riguarda Cabo Verde, il ct Bubista non ha segnalato defezioni o squalifiche. Non è stata diramata una formazione ufficiale e ulteriori aggiornamenti saranno forniti in prossimità del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Spagna arriva all'esordio mondiale con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. La Roja ha chiuso la preparazione con un successo per 3-1 contro il Perù il 9 giugno, dopo aver pareggiato 1-1 con l'Iraq e 0-0 con l'Egitto nelle due gare precedenti. In precedenza, la squadra di De la Fuente aveva battuto la Serbia 3-0 e pareggiato 2-2 con la Turchia nel playoff di qualificazione UEFA. Complessivamente, la Spagna ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4 in questo periodo.

Cabo Verde presenta invece un rendimento recente sorprendente: 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. I Tubarões Azuis hanno chiuso la preparazione con un netto 3-0 sulla Bermuda il 6 giugno e un altro 3-0 sulla Serbia il 31 maggio. In precedenza avevano pareggiato 1-1 con la Finlandia, perso 4-2 contro il Cile e ceduto 1-1 all'Egitto. Cabo Verde ha segnato 10 gol e ne ha concessi 7 nel periodo considerato.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti ufficiali tra Spagna e Cabo Verde. Si tratta del primo incontro tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone H del Mondiale 2026, Cabo Verde occupa la prima posizione mentre la Spagna è terza prima dell'inizio delle partite.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV