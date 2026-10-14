Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 National Football Stadium

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Slovan Bratislava-VfB Stoccarda: data e orario

Lo Slovan Bratislava ospita il VfB Stoccarda al National Football Stadium di Bratislava nella fase a gironi di Champions League. Le due squadre si ritrovano di fronte in Europa per la seconda volta in due stagioni.

Lo Slovan si presenta a questa sfida con un nuovo volto in panchina: Yaya Toure, ex centrocampista di Barcellona e Manchester City, ha assunto il suo primo incarico da allenatore proprio alla guida del club slovacco. La sua squadra arriva da un pareggio per 1-1 in campionato contro il Skalica e occupa la 35ª posizione nella classifica di Champions League: una situazione che rende questa partita europea particolarmente importante.

Stoccarda è in condizioni migliori. La squadra di Sebastian Hoeness ha battuto il Paderborn 2-0 in Bundesliga il 10 ottobre e si trova all'ottavo posto in Champions League, con una base solida da cui affrontare questa trasferta.

I tedeschi, tuttavia, hanno mostrato alti e bassi nel corso della stagione. Alle vittorie in Europa contro il Viking e in campionato contro il Paderborn si contrappongono le sconfitte con Borussia Dortmund e Hoffenheim in Bundesliga.

Lo Slovan deve fare i conti con il ricordo della pesante sconfitta per 6-1 subita contro il Paris Saint-Germain in Champions League a settembre, un risultato che ha evidenziato il divario rispetto alle squadre di vertice europeo. In casa, però, il club slovacco ha dimostrato di poter essere più competitivo.

L'unico precedente recente tra le due squadre in questa competizione risale al gennaio 2025, quando Stoccarda si impose 3-1 proprio al National Football Stadium. Lo Slovan vorrà riscrivere quella storia davanti al proprio pubblico.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Yaya Toure dovrebbe schierare Dominik Takac tra i pali, con una difesa composta da Sandro Cruz, Cesar Blackman, Kenan Bajric e Svetozar Markovic. A centrocampo e in attacco sono previsti Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martinez, Tigran Barseghyan e Andraz Sporar. Non risultano infortuni o squalifiche confermati per lo Slovan.

Sebastian Hoeness dovrebbe affidarsi a Fabian Bredlow in porta, con Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman e Grischa Proemel in difesa. La linea offensiva e il centrocampo dovrebbero vedere impiegati Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss ed Ermedin Demirovic. Stoccarda registra invece diverse assenze: Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez e Ameen Al Dakhil sono tutti indisponibili per infortunio. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Lo Slovan Bratislava ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultima uscita è stato il pareggio per 1-1 contro il Skalica in campionato il 10 ottobre. In precedenza, il club slovacco aveva battuto il Komarno 2-1 in trasferta e il Nitra 3-1 in Coppa, mentre la pesante sconfitta per 6-1 contro il Paris Saint-Germain in Champions League a settembre rimane il risultato più negativo del periodo.

Il VfB Stoccarda ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la vittoria per 2-0 sul campo del Paderborn in Bundesliga il 10 ottobre. I tedeschi avevano già battuto il Viking 3-1 in Champions League a settembre, ma le sconfitte con il Borussia Dortmund (1-0) e con l'Hoffenheim (1-2) in Bundesliga testimoniano una certa irregolarità di rendimento.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 gennaio 2025, quando Stoccarda si impose 3-1 allo Slovan in Champions League, proprio al National Football Stadium di Bratislava. Le due squadre si erano già affrontate nella fase di qualificazione all'Europa League nell'agosto 2010: Stoccarda vinse 1-0 in Slovacchia nella gara d'andata, mentre il ritorno in Germania terminò 2-2. Nei tre confronti ufficiali complessivi, Stoccarda non ha mai perso.

Classifica





In Champions League, il VfB Stoccarda occupa l'ottavo posto, una posizione che lo colloca nella parte alta della classifica e gli garantisce una buona margine di manovra nella corsa alla qualificazione. Lo Slovan Bratislava è invece 35°, una posizione che rende ogni partita europea praticamente decisiva per mantenere vive le speranze di avanzare.





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