Dove vedere Siviglia-Inter in tv e streaming

Siviglia ed Inter si affrontano nella finale di Europa League: le info sulle formazioni e su come guardare l'incontro in tv e streaming.

L ’ giunge al suo atto finale e a contendersi la possibilità di alzare il trofeo al cielo ci sarà, a 21 anni di distanza dall’ultima volta, anche una squadra italiana: l’ . I nerazzurri infatti affronteranno nella finalissima il di Julen Lopetegui.

I Rojiblancos si sono spinti fino a questo punto della competizione dopo aver dominato il Gruppo A nella fase a gironi (cinque vittorie ed una sconfitta in sei partite) ed aver successivamente superato gli ostacoli Cluj (nei sedicesimi di finale, 1-1 esterno e 0-0 al amón Sánchez Pizjuán), (ottavi di finale, 2-0 in gara secca), Wolverhampton (quarti di finale, 1-0 in gara secca) ed infine il nella semifinale giocata a Colonia con un 2-1 in rimonta firmato Suso e De Jong.

Gli uomini di Antonio Conte hanno invece iniziato il loro cammino nel torneo dai sedicesimi di finale dopo essersi piazzati al terzo posto nel Gruppo F di alle spalle di e . I nerazzurri hanno staccato il pass per la finale dopo aver eliminato il (0-2 esterno e 2-1 al Meazza) e in gara secca rispettivamente (2-0), (2-1) e lo Shakthar in semifinale con un netto 5-0 con reti di Lautaro Martinez (doppietta per lui), D’Ambrosio e Lukaku (doppietta).

Siviglia ed Inter si affronteranno per la prima volta nella loro storia in una competizione UEFA. La compagine iberica ha vinto per cinque volte il trofeo (si tratta di un record), mentre l’Inter ha vinto l’allora Coppa Uefa in tre occasioni (record italiano condiviso con la ).

L’ultima squadra italiana a giocare una finale di Uefa/Europa League è stato il nell’edizione 1998/99 . I ducali di Malesani allora sollevarono il trofeo al cielo dopo aver battuto 3-0 l’Olympique a Mosca.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-INTER

Siviglia-Inter si disputerà venerdì 21 agosto 2020 allo Stadion Köln di Colonia. La sfida si giocherà ovviamente a porte chiuse, il calcio d’inizio è programmato alle ore 21.00.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, si procederà con due tempi supplementari da 15’. In caso di ulteriore parità dopo i 120’, la finale si deciderà ai calci di rigore.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-INTER IN TV E STREAMING

La finale di Europa League che vedrà protagoniste Siviglia ed Inter sarà trasmessa dall’emittente satelitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

La sfida sarà inoltre visibile anche in chiaro sul canale TV8 .

Come di consueto, ci sarà la possibilità di seguire l’evento anche in . Sarà possibile vedere Siviglia-Inter su dispositivi come pc, smartphone o tablet attraverso Sky Go , o ancora Now TV registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili ed un’ulteriore opzione sarà rappresentata dal sito ufficiale di TV8.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-INTER

Julen Loptegui disegnerà il suo Siviglia con il consueto 4-3-3. Davanti a Bounou saranno Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguilón a comporre la linea difensiva. Chiavi del centrocampo affidate a Fernando, mentre in avanti En-Nesyri dovrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Ocampos e Suso.

Antonio Conte dovrebbe affidarsi ad un 3-5-2 che dovrebbe prevedere Godin, De Virj e Bastoni in difesa davanti ad Handonovic. A centrocampo, Gagliardini è favorito per una maglia da titolare su Eriksen. In attacco toccherà alla solita coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.