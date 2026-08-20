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imago-sport-1077870775.jpgIPA Sport

Dove vedere tutte le partite della tua squadra in Serie B e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Serie B
Coppa Italia
S.S. Arezzo
Ascoli Calcio 1898 FC
Avellino
Benevento
Carrarese
Catanzaro
Cesena
Cremonese
Empoli
Hellas Verona
Juve Stabia
Mantova
Modena
Calcio Padova
Palermo
Pisa
Sampdoria
Sudtirol
LR Vicenza
Virtus Entella

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming le gare di Serie B e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Abbonamento mensile a partire da9,99 euro
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Prime Video

Guarda tutte le partite di Serie B su LaB Channel tramite Prime Video.

Abbonamento mensile a partire da9,99 euro
COPERTURA COMPLETA
OneFootball

OneFootball

Guarda tutte le partite di Serie B su LaB Channel tramite OneFootball.

Abbonamento mensile a partire da9,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
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Prime Video

Guarda tutte le partite di Serie B su LaB Channel tramite Prime Video.

Abbonamento mensile a partire da9,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA TUA SQUADRA IN SERIE B

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LR Vicenza vs Catanzaro
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Sudtirol vs Virtus Entella
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Carrarese vs Mantova
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Empoli vs Cremonese
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Avellino vs S.S. Arezzo
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Benevento vs Modena
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Hellas Verona vs Ascoli Calcio 1898 FC
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Pisa vs Calcio Padova
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Cesena vs Sampdoria
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Palermo vs Juve Stabia
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Cremonese vs Modena
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Sampdoria vs Juve Stabia
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Virtus Entella vs Cesena
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Calcio Padova vs Hellas Verona
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Avellino vs LR Vicenza
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Ascoli Calcio 1898 FC vs Carrarese
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

Per seguire tutte le partite della tua squadra del cuore in Serie B per la stagione 2026/27, puoi abbonarti a DAZN, che trasmette tutte i 380 incontri di campionato più le 10 sfide dei playoff.

Tutte le partite di Serie B si possono guardare anche tramite la piattaforma di streaming LaB Channel. È possibile abbonarsi alle partite su base mensile o annuale, ed il servizio è disponibile attraverso Amazon Prime Video e OneFootball.

Inoltre, DAZN rende visibile gratuitamente una partita per ogni giornata di Serie B a chiunque sia in possesso di un account registrato. Un elenco regolarmente aggiornato delle gare ad accesso libero è consultabile sul sito web di DAZN.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE IN COPPA ITALIA

Le partite di Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi potranno quindi vedere l'intero percorso della propria squadra in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediasett.

COMPETIZIONE

CANALI / PIATTAFORMA

Serie B

DAZN, Amazon Prime, OneFootball

Coppa Italia

Canali Mediaset

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