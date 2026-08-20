Dove vedere tutte le partite della tua squadra in Serie B e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA TUA SQUADRA IN SERIE B

Per seguire tutte le partite della tua squadra del cuore in Serie B per la stagione 2026/27, puoi abbonarti a DAZN, che trasmette tutte i 380 incontri di campionato più le 10 sfide dei playoff.

Tutte le partite di Serie B si possono guardare anche tramite la piattaforma di streaming LaB Channel. È possibile abbonarsi alle partite su base mensile o annuale, ed il servizio è disponibile attraverso Amazon Prime Video e OneFootball.

Inoltre, DAZN rende visibile gratuitamente una partita per ogni giornata di Serie B a chiunque sia in possesso di un account registrato. Un elenco regolarmente aggiornato delle gare ad accesso libero è consultabile sul sito web di DAZN.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE IN COPPA ITALIA

Le partite di Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi potranno quindi vedere l'intero percorso della propria squadra in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediasett.