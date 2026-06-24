Scozia vs Brasile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi il canale e il link per seguire la partita in live streaming.

Come vedere Scozia-Brasile con una VPN

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Scozia-Brasile: data e orario

Il Girone C dei Mondiali 2026 si chiude con una partita che vale tutto: Scozia e Brasile si affrontano all'Hard Rock Stadium di Miami mercoledì 24 giugno, con il passaggio del turno ancora in bilico per entrambe le squadre.

La Scozia torna ai Mondiali per la prima volta in quasi trent'anni, e la Tartan Army ha vissuto emozioni intense nelle prime due uscite. Dopo la vittoria sofferta contro Haiti, la sconfitta per 1-0 contro il Marocco ha complicato la corsa agli ottavi di finale, rendendo questa partita un crocevia decisivo per Steve Clarke e i suoi.

Il Brasile, capolista del girone, arriva a Miami con un solo pareggio e una vittoria nelle prime due gare. La Seleção ha convinto a tratti contro Haiti, con Matheus Cunha e Vinícius Júnior in gol nel 3-0, ma il pari contro il Marocco all'esordio ha lasciato qualche interrogativo sulla solidità della squadra di Carlo Ancelotti.

A tenere banco in casa brasiliana è la situazione legata a Neymar. Il fuoriclasse del Santos, fermo ai box dall'inizio del torneo per un problema al polpaccio, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e punta a essere disponibile proprio contro la Scozia. Lucas Paqueta lo ha descritto come un giocatore ancora capace di fare la differenza, mentre Roberto Carlos si è detto convinto che il suo rientro cambierà le sorti della Seleção nel torneo.

Raphinha, invece, non sarà della partita. L'ala del Barcellona si è infortunata al tendine del ginocchio contro Haiti e la sua partecipazione al Mondiale è a rischio. La moglie Natalia Belloni ha raccontato il momento straziante della telefonata con il giocatore, visibilmente distrutto dalla notizia.

Per la Scozia, Scott McTominay si conferma il punto di riferimento tecnico e caratteriale della squadra. Il centrocampista del Napoli ha trascinato i suoi nella qualificazione e ora è chiamato a una prestazione da protagonista contro la squadra più forte del girone.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Scozia vs Brasile in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Steve Clarke dovrebbe schierare Angus Gunn in porta, con una difesa composta da Grant Hanley, Jack Hendry e Andrew Robertson, affiancati da Nathan Patterson. A centrocampo spazio a Scott McTominay, Ryan Christie e Lewis Ferguson, con John McGinn e Ben Doak sulla trequarti a supporto di Che Adams in attacco. Non risultano infortunati o squalificati tra le fila scozzesi.

Carlo Ancelotti si affida ad Alisson Becker tra i pali, con Marquinhos, Gabriel, Danilo e Douglas Santos in difesa. Casemiro e Bruno Guimarães formano il filtro davanti alla retroguardia, mentre Lucas Paquetà e Rayan agiscono alle spalle di Matheus Cunha. Vinícius Júnior completa il tridente offensivo. Raphinha non sarà disponibile a causa di un infortunio muscolare rimediato nella gara contro Haiti. Aggiornamenti sulla disponibilità di Neymar verranno comunicati a ridosso del calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 11 Raphinha

Stato di forma

La Scozia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I ragazzi di Clarke hanno battuto Haiti 1-0 nella prima gara del Mondiale, preceduta da due vittorie in amichevole: un netto 4-0 contro la Bolivia e un 4-1 contro Curaçao. Le due sconfitte sono arrivate contro il Marocco ai Mondiali (0-1) e contro la Costa d'Avorio in amichevole (1-0). In totale, la Scozia ha segnato sei gol e ne ha subiti tre in questo periodo.

Il Brasile presenta un rendimento più solido: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. La Seleção ha vinto 3-0 contro Haiti nella seconda giornata del Girone C e ha travolto Panama 6-2 in amichevole. Il pareggio per 1-1 contro il Marocco all'esordio mondiale è l'unico risultato non pieno. Complessivamente, il Brasile ha segnato quindici gol e ne ha incassati cinque nelle ultime cinque gare.

Precedenti

SCO Ultima partita BRA 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Brasile 2 - 0 Scozia 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

L'unico precedente disponibile tra le due nazionali risale al 27 marzo 2011, quando il Brasile superò la Scozia per 2-0 in un'amichevole. Si tratta dell'unico incontro registrato tra le due squadre nel recente periodo considerato, con la Seleção che si è imposta senza difficoltà in quell'occasione.

Classifica





Nel Mondiali - Girone C, il Brasile occupa la prima posizione, mentre la Scozia è terza.





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