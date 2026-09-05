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Dove vedere Schalke 04-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Schalke 04 vs Bayern Monaco
Schalke 04
Bayern Monaco
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Dove vedere la partita di Bundesliga tra Schalke 04 e Bayern Monaco: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Bundesliga - Game Week 2
VELTINS-Arena

Schalke 04 vs Bayern Monaco è trasmessa in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

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Schalke 04-Bayern Monaco: data e orario

Il Bayern Monaco fa visita allo Schalke 04 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen nella seconda giornata di Bundesliga. I campioni in carica arrivano in Renania settentrionale-Vestfalia forti di un avvio di stagione convincente, mentre i padroni di casa cercano il primo punto del campionato dopo una sconfitta all'esordio.

Lo Schalke ha perso 3-0 contro l'Augsburg alla prima giornata, un risultato che ha subito messo pressione sulla squadra di Miron Muslic. Il ritorno nella massima serie tedesca si sta rivelando complicato, e ospitare il Bayern alla seconda giornata non è certo il modo più semplice per trovare ritmo.

Vincent Kompany, invece, può sorridere. Il Bayern ha aperto la Bundesliga con un netto 5-1 sul VfB Stuttgart e ha poi superato il VfL Osnabrück 4-1 nel primo turno di DFB-Pokal, confermando la solidità di una rosa costruita per dominare ancora.

Harry Kane continua a segnare con una costanza impressionante. L'attaccante inglese ha trovato la rete in entrambe le gare di DFB-Pokal contro Osnabrück, eguagliando un record interno del club detenuto in precedenza soltanto da Gerd Müller e Thomas Müller: gol in sette partite consecutive di Coppa. Alla VELTINS-Arena cercherà di portare il suo bottino in Bundesliga.

In casa Schalke, il mercato estivo ha portato diversi innesti, con l'arrivo in prestito dell'attaccante sudcoreano Hwang completato a pochi secondi dalla chiusura della finestra di trasferimento. Il giocatore potrebbe già figurare nella lista dei convocati sabato.

Per seguire Schalke 04 vs Bayern Monaco in TV e in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie su canali, piattaforme e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Probabili formazioni Schalke 04 - Bayern Monaco

3-4-2-1
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
1L. Karius5T. Becker4H. Kurucay25N. Katic13S. Tanaka29E. Ebimbe24A. Aouchiche33V. Becker23S. El-Faouzi21D. Ljubicic10E. Dzeko1M. Neuer19A. Davies2D. Upamecano4J. Tah27K. Laimer14L. Diaz6J. Kimmich45A. Pavlovic17M. Olise34I. Saibari9H. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
3-4-2-1
Schalke 04

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • M. Muslic
  • V. Kompany

In casa Schalke, Miron Muslic dovrà fare a meno di Bryan Lasme, Adrian Gantenbein e Kenan Karaman per infortunio, mentre Ron Schallenberg è squalificato. La probabile formazione vede Karius in porta, con Timo Becker, Katic, Kurucay ed El-Faouzi in difesa; Ljubicic, Aouchiche e Vitalie Becker a centrocampo; Woeber, Adamu e Sylla nel reparto offensivo. Aggiornamenti potrebbero essere aggiunti in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte Bayern, Vincent Kompany non potrà contare su Tarek Buchmann, Jamal Musiala, Serge Gnabry e David Santos Daiber, tutti indisponibili per infortunio. Nonostante le assenze, la rosa rimane ampia e competitiva: il probabile undici titolare prevede Neuer tra i pali, Davies, Upamecano, Kim e Laimer in difesa, Kimmich e Pavlovic in mediana, con Diaz, Olise e Nathaniel Brown sulla trequarti a supporto di Harry Kane.

Stato di forma

S04

S04 - Forma

HES
V0-5
ATA
S0-3
RMA
S0-3
HAL
V2-5
FCA
S3-0
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
Gol segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Lo Schalke arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con un solo successo in campionato registrato in questa finestra. La squadra ha perso 3-0 contro l'Augsburg all'esordio in Bundesliga e ha subito due ko in amichevole contro Real Madrid (0-3) e Atalanta (0-3), mentre ha battuto l'Hallescher FC 5-2 nel DFB-Pokal e l'Hessen Kassel 5-0 in preparazione. In cinque gare ha segnato 12 gol e ne ha incassati 14.

Il Bayern, al contrario, ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 16 gol e subendone soltanto 8. Il percorso più recente include il 4-1 al VfL Osnabrück in Coppa, il 5-1 allo Stuttgart in Bundesliga e il 2-1 al Borussia Dortmund nella Supercoppa di Lega. I bavaresi hanno anche battuto Heidenheim 4-2 e RB Lipsia 3-1 in amichevole, confermando un avvio di stagione senza sbavature.

Precedenti

Testa a testa

Schalke 04PareggioBayern Monaco
0
0
5
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
DFB Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
0Gol segnati21
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Bayern Monaco ha dominato in modo netto. L'ultimo incontro risale al 13 maggio 2023, quando i bavaresi si imposero 6-0 in casa propria in Bundesliga. In totale, il Bayern ha vinto quattro delle cinque sfide considerate, con lo Schalke che non è riuscito a segnare in quattro di queste gare. Il bilancio complessivo parla di 21 gol realizzati dal Bayern e zero dallo Schalke nelle quattro partite di Bundesliga incluse nel dataset.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110051+43
V
2
FriburgoFriburgoSCF
110041+33
V
3
AugsburgAugsburgFCA
110030+33
V
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
110030+33
V
5
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110020+23
V
6
ElversbergElversbergELV
110032+13
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
210156-13
V
S
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
210146-23
S
V
9
FrancoforteFrancoforteSGE
10103301
D
10
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
10103301
D
11
Magonza 05Magonza 05M05
10100001
D
12
PaderbornPaderbornSCP
10100001
D
13
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
100123-10
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
100123-10
S
15
AmburgoAmburgoHSV
100102-20
S
16
Werder BremaWerder BremaSVW
100114-30
S
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
100103-30
S
18
Schalke 04Schalke 04S04
100103-30
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In Bundesliga, il Bayern Monaco guida la classifica in prima posizione, mentre lo Schalke 04 si trova al 17° posto dopo la prima giornata.


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