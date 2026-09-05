Bundesliga - Game Week 2 5 set 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Schalke 04 vs Bayern Monaco è trasmessa in Italia su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

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Schalke 04-Bayern Monaco: data e orario

Il Bayern Monaco fa visita allo Schalke 04 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen nella seconda giornata di Bundesliga. I campioni in carica arrivano in Renania settentrionale-Vestfalia forti di un avvio di stagione convincente, mentre i padroni di casa cercano il primo punto del campionato dopo una sconfitta all'esordio.

Lo Schalke ha perso 3-0 contro l'Augsburg alla prima giornata, un risultato che ha subito messo pressione sulla squadra di Miron Muslic. Il ritorno nella massima serie tedesca si sta rivelando complicato, e ospitare il Bayern alla seconda giornata non è certo il modo più semplice per trovare ritmo.

Vincent Kompany, invece, può sorridere. Il Bayern ha aperto la Bundesliga con un netto 5-1 sul VfB Stuttgart e ha poi superato il VfL Osnabrück 4-1 nel primo turno di DFB-Pokal, confermando la solidità di una rosa costruita per dominare ancora.

Harry Kane continua a segnare con una costanza impressionante. L'attaccante inglese ha trovato la rete in entrambe le gare di DFB-Pokal contro Osnabrück, eguagliando un record interno del club detenuto in precedenza soltanto da Gerd Müller e Thomas Müller: gol in sette partite consecutive di Coppa. Alla VELTINS-Arena cercherà di portare il suo bottino in Bundesliga.

In casa Schalke, il mercato estivo ha portato diversi innesti, con l'arrivo in prestito dell'attaccante sudcoreano Hwang completato a pochi secondi dalla chiusura della finestra di trasferimento. Il giocatore potrebbe già figurare nella lista dei convocati sabato.

Per seguire Schalke 04 vs Bayern Monaco in TV e in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie su canali, piattaforme e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

In casa Schalke, Miron Muslic dovrà fare a meno di Bryan Lasme, Adrian Gantenbein e Kenan Karaman per infortunio, mentre Ron Schallenberg è squalificato. La probabile formazione vede Karius in porta, con Timo Becker, Katic, Kurucay ed El-Faouzi in difesa; Ljubicic, Aouchiche e Vitalie Becker a centrocampo; Woeber, Adamu e Sylla nel reparto offensivo. Aggiornamenti potrebbero essere aggiunti in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte Bayern, Vincent Kompany non potrà contare su Tarek Buchmann, Jamal Musiala, Serge Gnabry e David Santos Daiber, tutti indisponibili per infortunio. Nonostante le assenze, la rosa rimane ampia e competitiva: il probabile undici titolare prevede Neuer tra i pali, Davies, Upamecano, Kim e Laimer in difesa, Kimmich e Pavlovic in mediana, con Diaz, Olise e Nathaniel Brown sulla trequarti a supporto di Harry Kane.

Stato di forma

Lo Schalke arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con un solo successo in campionato registrato in questa finestra. La squadra ha perso 3-0 contro l'Augsburg all'esordio in Bundesliga e ha subito due ko in amichevole contro Real Madrid (0-3) e Atalanta (0-3), mentre ha battuto l'Hallescher FC 5-2 nel DFB-Pokal e l'Hessen Kassel 5-0 in preparazione. In cinque gare ha segnato 12 gol e ne ha incassati 14.

Il Bayern, al contrario, ha vinto tutte e cinque le ultime partite disputate, segnando 16 gol e subendone soltanto 8. Il percorso più recente include il 4-1 al VfL Osnabrück in Coppa, il 5-1 allo Stuttgart in Bundesliga e il 2-1 al Borussia Dortmund nella Supercoppa di Lega. I bavaresi hanno anche battuto Heidenheim 4-2 e RB Lipsia 3-1 in amichevole, confermando un avvio di stagione senza sbavature.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre, il Bayern Monaco ha dominato in modo netto. L'ultimo incontro risale al 13 maggio 2023, quando i bavaresi si imposero 6-0 in casa propria in Bundesliga. In totale, il Bayern ha vinto quattro delle cinque sfide considerate, con lo Schalke che non è riuscito a segnare in quattro di queste gare. Il bilancio complessivo parla di 21 gol realizzati dal Bayern e zero dallo Schalke nelle quattro partite di Bundesliga incluse nel dataset.

Classifica





In Bundesliga, il Bayern Monaco guida la classifica in prima posizione, mentre lo Schalke 04 si trova al 17° posto dopo la prima giornata.





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