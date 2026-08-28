Dove vedere Sassuolo-Torino in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 29 ago 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma con i diritti per seguire tutte le 380 partite della Serie A 2026/27.

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Sassuolo-Torino: sabato 29 agosto ore 18:30

Il Sassuolo ospita il Torino allo Stadio Mapei di Reggio Emilia nella seconda giornata di Serie A 2026/27. Due squadre che arrivano all'appuntamento con una sconfitta all'esordio in campionato e con la voglia di riscattarsi davanti ai rispettivi tifosi.

I neroverdi di Alberto Aquilani hanno ceduto 2-1 all'Atalanta alla prima di campionato, in una gara in cui hanno mostrato sprazzi di buon gioco ma non sono riusciti a portare a casa punti. La squadra emiliana affronta questa sfida con un organico ridotto da numerose assenze, tra cui quella pesante di Domenico Berardi.

Il Torino, invece, è caduto 2-1 contro il Milan nel match inaugurale della stagione. La squadra di Ignazio Abate ha lottato fino alla fine, con Ché Adams che ha accorciato le distanze nel finale, ma non è bastato per evitare la sconfitta all'Olimpico Grande Torino.

I granata cercano quindi la prima vittoria stagionale con un undici che, rispetto all'esordio, dovrebbe mantenere la stessa ossatura di base, mentre il Sassuolo, dall'altra parte ha perso definitivamente Andrea Pinamonti, ufficialmente passato alla Lazio. Un'assenza che pesa sulla fase offensiva neroverde e che Aquilani dovrà gestire con le soluzioni a disposizione.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canale tv e live streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Sassuolo deve fare i conti con una lunga lista di assenze, quella di Domenico Berardi la più pesante. Aquilani si affida al probabile undici composto da Muric in porta, con Cinquegrano, Macchioni, Odenthal e Doig in difesa; Adzic, Bakola e Matic a centrocampo; Volpato, Bowie e Laurienté nel tridente offensivo.

Il Torino di Abate deve rinunciare a Tino Anjorin. Il portiere Mascardi, già titolare contro il Milan, dovrebbe confermare il suo posto tra i pali. Il probabile undici granata vede poi Ismajli, Comuzzo e Coco in difesa, con Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani e Fortini a centrocampo; Vlasic e Casadei sulla trequarti a supporto di Giovanni Simeone. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Sassuolo nelle ultime cinque uscite registra un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. I neroverdi hanno battuto il Cesena 3-0 in Coppa Italia, ma in campionato hanno perso 2-1 contro l'Atalanta alla prima giornata. Nelle amichevoli estive, la squadra di Aquilani ha pareggiato 0-0 contro la Folgore Caratese, subito una netta sconfitta per 4-1 contro il Celta Vigo e ha chiuso il precampionato perdendo 3-2 contro l'Augsburg.

Il Torino nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte. I granata hanno perso 2-1 contro il Milan all'esordio in Serie A, ma avevano vinto 1-0 contro la Carrarese in Coppa Italia. Nel precampionato, il Torino ha battuto il Burnley 1-0 in trasferta, superato il Vado per 3-1 e pareggiato 1-1 contro l'Avellino. Un avvio di stagione con più luci che ombre per la squadra di Abate.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale all'8 maggio 2026, quando il Torino si impose 2-1 in casa nella gara di Serie A. In precedenza, il Sassuolo aveva vinto 1-0 il confronto disputato al Mapei il 21 dicembre 2025. Considerando gli ultimi cinque precedenti in Serie A, il Torino ha vinto due volte, il Sassuolo una, con due pareggi; le reti totali segnate nelle cinque sfide ammontano a undici.

Classifica









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