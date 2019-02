Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming

Il Sassuolo ospita la Juventus al Mapei Stadium nella 23ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita la Juventus capolista di Massimiliano Allegri nella 23ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono undicesimi con 30 punti, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, Madama guida la graduatoria imbattuta con 60 punti e un cammino di 19 vittorie e 3 pareggi.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.

L'attaccante senegalese Khouma Babacar è il miglior marcatore dei neroverdi con 6 goal in 19 partite, mentre il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo è il capocannoniere dei bianconeri e del campionato con 17 reti in 22 partite giocate. Il Sassuolo è reduce da 2 pareggi e una vittoria, la Juventus ha collezionato 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

SASSUOLO-JUVENTUS DIRETTA TV E STREAMING

La partita Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

SASSUOLO-JUVENTUS DATA E ORA

Sassuolo-Juventus si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 18.00 al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sarà il 12° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.