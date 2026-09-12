Dove vedere Sassuolo-Juventus in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 4 13 set 2026 - 14:45 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo-Juventus sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in streaming.

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Sassuolo-Juventus: domenica 13 settembre ore 20.45

La Juventus fa visita al Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia nella quarta giornata di Serie A 2026/27. I bianconeri arrivano alla sfida con 7 punti in tre partite, frutto di due vittorie e un pareggio, ma con un'emergenza infortuni che complica i piani di Luciano Spalletti.

Il Sassuolo di Alberto Aquilani ha iniziato la stagione in modo discontinuo: una vittoria, un pareggio e una sconfitta nelle prime tre giornate di campionato, con i neroverdi attualmente a metà classifica.

In casa bianconera, le assenze pesano soprattutto a centrocampo. Khephren Thuram e Manuel Locatelli sono fuori da settimane e ne avranno ancora per molto, lasciando Teun Koopmeiners e Douglas Luiz come punti di riferimento obbligati nel reparto. Il brasiliano, dopo una stagione difficile, si è ripreso la scena in modo convincente, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale.

Una buona notizia per Spalletti arriva dal recupero di Pape Matar Sarr, che sembra aver smaltito il problema fisico che si portava dietro dal Tottenham e potrebbe essere disponibile. In attacco, il tecnico valuta la possibilità di schierare contemporaneamente Nick Woltemade e Randal Kolo Muani per dare più peso offensivo alla manovra.

Un dettaglio curioso lega questa partita al passato recente: Vasilije Adzic, attualmente al Sassuolo, affronta la Juventus esattamente un anno dopo il suo gol decisivo con i bianconeri nel 4-3 che decise il derby d'Italia il 13 settembre 2025.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Sassuolo-Juventus in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Sassuolo deve fare a meno di diversi elementi: out Fali Candé, Ismael Koné, Edoardo Pieragnolo, Daniel Boloca, Yeferson Paz, Sebastian Walukiewicz, Cristian Volpato e Darryl Bakola. Aquilani dovrebbe affidarsi al seguente undici: Muric; Leysen, Doig, Idzes, Cinquegrano; Lipani, Matic, Adzic; Berardi, Laurienté; Bowie.

La Juventus arriva a Reggio Emilia con una lunga lista di indisponibili: Ekhator, Yildiz, Thuram, Cabal, McKennie, Milik, Locatelli e Boga sono tutti fuori. Spalletti dovrebbe schierare: Vicario; Lucumí, Bremer, Çelik, Kalulu; Koopmeiners, Douglas Luiz; Conceição, González, Alajbegovic; Kolo Muani.

Stato di forma

Il Sassuolo ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. I neroverdi vengono dal pareggio per 2-2 contro il Bologna in Serie A, dopo aver battuto il Torino 2-1 nella giornata precedente.

La Juventus ha collezionato 2 vittorie e 1 pareggio nelle prime tre uscite in campionato con i bianconeri che arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Milan in Serie A, preceduto dalla vittoria per 2-0 sul Parma e da quella 0-1 sul campo del Frosinone nella prima giornata.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 21 marzo 2026, quando Juventus e Sassuolo si divisero la posta con un pareggio per 1-1 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, la Juventus ha vinto due volte, il Sassuolo due volte e una gara è terminata in parità, con i bianconeri che hanno segnato 7 gol e i neroverdi 8.

Classifica













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