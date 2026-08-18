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Sassuolo Calcio v Cesena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Sassuolo in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Sassuolo
Serie A
Coppa Italia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Sassuolo in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL SASSUOLO IN SERIE A

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Atalanta vs Sassuolo
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Sassuolo vs Torino
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Per seguire tutte le partite del Sassuolo in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei neroverdi in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.

Per i tifosi che desiderano seguire esclusivamente gli emiliani è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL SASSUOLO IN COPPA ITALIA

Le partite del Sassuolo in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi neroverdi potranno quindi vedere l'intero percorso del Sassuolo in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.

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COMPETIZIONE

CANALI / PIATTAFORMA

Serie A

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Coppa Italia

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