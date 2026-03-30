Dove vedere Sassuolo-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Dopo la sosta, la Serie A riparte con un vero e proprio tour de force: otto giornate consecutive senza più interruzioni fino al termine della stagione.

C’è chi vive un finale relativamente sereno, come il Sassuolo, che con 39 punti ha già conquistato la salvezza con largo anticipo, e chi invece è ripiombato in piena zona rischio, come il Cagliari.

I rossoblù arrivano infatti da tre sconfitte consecutive e ora si trovano a soli tre punti dal 17° posto, l’ultimo utile per evitare la retrocessione in Serie B.

Di seguito tutte le info su Sassuolo-Cagliari, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Sassuolo-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Sassuolo-Cagliari in tv su DAZN 2 (canale numero 215 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita del MAPEI, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Sassuolo-Cagliari: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Mapei - Citta del Tricolore

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Sassuolo-Cagliari si gioca sabato 4 aprile 2026, con calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Sassuolo - Cagliari Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane

Notizie sul Sassuolo

In casa Sassuolo, Grosso dovrà fare i conti con le condizioni dei suoi giocatori: prima della sosta, infatti, ha dovuto rinunciare ad alcuni elementi importanti come Matic e Thorstvedt, fermati dalla pertosse.

Notizie sul Cagliari

Dopo la panchina iniziale contro il Cagliari, Kilicsoy può tornare a vestire una maglia dal 1' accanto ad Esposito, con Folorunsho pronto a scalare a metà campo con Gaetano e Adopo.

Probabili formazioni Sassuolo-Cagliari

SASSUOLO (4-2-3-1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Kone, Vranckx; Berardi, Volpato, Laurientè; Pinamonti. All. Grosso.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Kilicosy, Esposito. All. Pisacane.

Forma

Il Sassuolo ha pareggiato contro la Juventus prima della sosta e solo una volta in questa stagione ha collezionato due pari di fila, tra dicembre e gennaio contro Bologna e Parma.

Il Cagliari, invece, sta vivendo il suo peggior periodo in questo campionato, con tre ko di fila prima delle Nazionali: i rossoblù non collezionano quattro sconfitte consecutive nel torneo dal dicembre 2024, quando in panchina c'era Davide Nicola.

Partite tra le due squadre

Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato ben 10 delle loro 19 sfide in Serie A, con cinque vittorie in favore dei sardi e quattro per i neroverdi.

Classifica