Derby campano tra Salernitana e Napoli nell'11° turno di Serie A: le info sulla gara, dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

E' l'ora del Derby campano. Dopo la retrocessione del Benevento in Serie B, una nuova sfida regionale: stavolta di fronte la Salernitana e il Napoli, che non si sfidano in gara ufficiale da più di un decennio, quando gli azzurri ebbero la meglio per 3-0.

La Salernitana arriva con entusiasmo alla sfida contro il Napoli, in virtù del successo di misura e in rimonta contro il Venezia, all'ultimo minuto nel turno infrasettimanale. Ad essere favorito è però ovviamente il Napoli, al top in questi primi due mesi ufficiali tra Serie A ed Europa League e reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Bologna al "Maradona".

Quattro gare nel massimo campionato italiano tra Napoli e Salernitana, con quest'ultima che non ha mai portato a casa la vittoria: un successo per gli azzurri e tre pareggi, con cinque goal per i primi e quattro per i granata, attualmente allenati da Colantuono.

QUANDO SI GIOCA SALERNITANA-NAPOLI

La gara tra Salernitana e Napoli, Derby della Campania, si giocherà domenica 31 ottobre alle ore 18. Appuntamento all'Arechi, stadio di Salerno.

DOVE VEDERE SALERNITANA-NAPOLI IN TV E STREAMING

Salernitana-Napoli sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione tramite l'applicazione di DAZN , utilizzabile anche attraverso le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

Streaming di Salernitana contro Napoli disponibile su smartphone e tablet con sistemi iOS e Android grazie all'app di DAZN , mentre da pc basterà collegarsi al sito ufficiale: si accederà al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-NAPOLI

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Obi; Ribery; Bonazzoli, Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.