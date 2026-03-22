Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Empoli FC v Salernitana - Serie AGetty Images Sport
Guarda LIVE su NOW
GOAL

Dove vedere Salernitana-Altamura in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Salernitana e Altamura: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Salernitana e Altamura saranno di fronte nel lunedì che chiuderà il 33esimo turno di Serie C Sky Wi-Fi.

All’Arechi i granata vanno a caccia del controsorpasso sul Cosenza, che domenica ha vinto 3-1 contro il Latina e scavalcato al terzo posto Lescano e compagni.

Missione playoff, invece, per i pugliesi, che hanno un punto in meno del Potenza decimo in classifica. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Salernitana-Altamura in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Salernitana crest
Salernitana
SAL
Team Altamura crest
Team Altamura
ALT
 Salernitana-Altamura verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.

Sarà possibile seguire Salernitana-Altamura anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Salernitana-Altamura: ora di inizio

La gara fra Salernitana e Altamura, valida per la giornata numero 33 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 23 marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Gyabuaa, De Boer, Carriero; Achik, Molina; Lecano. Allenatore: Cosmi.

Probabile formazione Altamura

ALTAMURA (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Poli, Siletti; Mongentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio. Allenatore: Mangia.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica

Pubblicità