Dove vedere Salernitana-Altamura in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Salernitana e Altamura saranno di fronte nel lunedì che chiuderà il 33esimo turno di Serie C Sky Wi-Fi.
All’Arechi i granata vanno a caccia del controsorpasso sul Cosenza, che domenica ha vinto 3-1 contro il Latina e scavalcato al terzo posto Lescano e compagni.
Missione playoff, invece, per i pugliesi, che hanno un punto in meno del Potenza decimo in classifica.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Salernitana-Altamura in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Max e Sky Sport 253.
Sarà possibile seguire Salernitana-Altamura anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Salernitana-Altamura: ora di inizio
La gara fra Salernitana e Altamura, valida per la giornata numero 33 di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà lunedì 23 marzo, allo stadio Arechi, con fischio d’inizio ore 20:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (4-3-2-1): Donnarumma; Cabianca, Berra, Matino, Villa; Gyabuaa, De Boer, Carriero; Achik, Molina; Lecano. Allenatore: Cosmi.
Probabile formazione Altamura
ALTAMURA (3-4-1-2): Alastra; Zazza, Poli, Siletti; Mongentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Rosafio, Curcio. Allenatore: Mangia.