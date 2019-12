Dove vedere Roma-SPAL in tv e streaming

La Roma ospita la SPAL nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca sfida in casa la di Leonardo Semplici nella 16ª giornata del campionato di . I capitolini sono quarti in classifica assieme al con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, gli emiliani sono scivolati all'ultimo posto a quota 9, con un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 17 i precedenti in Serie A fra le due squadre giocati in casa della Lupa, e vedono quest'ultima in vantaggio con 9 vittorie, 6 pareggi e 2 affermazioni degli estensi. La Roma ha ottenuto una sconfitta, 2 vittorie consecutive e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato, la SPAL invece è reduce da 2 pareggi e 2 sconfitte consecutive nelle ultime 4 partite disputate, inclusa quella recente nello scontro diretto con il .

L'ultimo successo dei biancazzurri sui giallorossi risale allo scorso campionato: il 30 dicembre 2018 infatti la SPAL espugnò l'Olimpico per 2-0 con le reti di Petagna e Bonifazi. In questa stagione però le cose non stanno andando bene per la squadra emiliana, che è quella che ha segnato meno goal di tutti nei 5 top campionati europei, appena 9 reti, come il in Premier League.

Edin Dzeko è il miglior marcatore della Roma con 6 reti realizzate, mentre Andrea Petagna, autore di 4 goal, e a segno già due volte in carriera contro la Lupa, è il giocatore più prolifico della formazione biancazzurra.

QUANDO SI GIOCA ROMA-SPAL

Roma-SPAL si giocherà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERE ROMA-SPAL IN TV E STREAMING

La partita Roma-SPAL sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SPAL

Fonseca dovrà far fronte ad un'autentica emergenza in difesa: Mancini è squalificato, mentre Smalling e Santon non ci saranno per infortunio. Davanti a Pau López la scelta dunque è praticamente obbligata, con Spinazzola (favorito su Florenzi) e Kolarov terzini, e Fazio e Juan Jesus a comporre la coppia centrale difensiva. L'alternativa è l'inserimento di Cetin. In mediana conferma per l'affiatato tandem Diawara-Veretout. Davanti tornerà dal 1' Dzeko come centravanti. Alle sue spalle, indisponibile Pastore, sulla trequarti sono sicuri del posto Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, mentre Under, Perotti, Mkhitaryan e Kluivert si contendono l'ultima maglia.

Semplici dovrebbe schierare gli emiliani con il 3-5-2 col recuperato Strefezza titolare e Cionek avanzato come esterno destro. In attacco Floccari dovrebbe fare coppia col bomber Petagna. A centrocampo Valdifiori sarà il regista, con Murgia e Missiroli ad agire da mezzali. Fuori per infortunio anche Di Francesco, oltre ai lungodegenti Fares e D'Alessandro.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

SSPAL (3-5-2): Berisha;Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Strefezza; Floccari, Petagna