Dove vedere Roma-Inter in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 19 set 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Roma

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Roma-Inter: sabato 19 settembre ore 18

Roma e Inter è il big match della quinta giornata, un confronto tra le prime due della classe che vale già molto in ottica campionato.

I giallorossi arrivano all'appuntamento con quattro vittorie nelle prime quattro giornate di campionato. L'ultimo successo è arrivato sul campo del Torino per 2-0, con Malen e Pisilli a segno. Gian Piero Gasperini ha costruito una squadra che sembra una macchina perfetta in Serie A, capace di segnare 12 gol, subendone appena una.

L'Inter, anch'essa a punteggio pieno in campionato, ha dimostrato carattere nella vittoria per 5-3 sull'Udinese nell'ultimo turno, rimontando dopo essere andata sotto 0-2 a San Siro. Cristian Chivu può contare sui soliti Lautaro Martínez e Marcus Thuram, con quest'ultimo soprattutto che sembra essere tornato in grande spolvero ma deve fare i conti con la pesante assenza di Calhanoglu a centrocampo.

Gasperini ha riconosciuto apertamente la forza dei nerazzurri: "Vedo l'Inter ancora più avanti rispetto a tutte. Sta facendo qualcosa di straordinario da anni". Un'ammissione di rispetto che non nasconde però l'ambizione della Roma, con il tecnico che ha lasciato aperta la porta a un discorso Scudetto da fare più avanti nella stagione.

Il portiere giallorosso Mile Svilar ha invece smorzato i toni sul duello per il titolo, ricordando l'altalena emotiva che caratterizza Roma: "Fai 2-3 partite buone e vieni esaltato, poi perdi ed è il dramma". Una lucidità che racconta la mentalità con cui ci si avvicina a questa sfida.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Roma-Inter in diretta TV e in streaming.

Formazioni

In casa Roma, Gasperini recupera Manu Koné per il centrocampo, con il francese pronto ad affiancare Cristante. Wesley è disponibile nonostante qualche problemino e partirà titolare. Balerdi è favorito per un posto in difesa, con Molina che insidia Lulli sulla fascia destra. A completare la probabile formazione Svilar in porta, con Mancini, Hermoso e appunto Balerdi o N'Dicka in difesa, mentre davanti Soulé e Dybala supporteranno Malen.

L'Inter deve rinunciare a Hakan Çalhanoğlu, infortunato, con Zielinski che prenderà il suo posto in regia accanto a Barella e Curtis Jones. Sono indisponibili anche Djed Spence e John Stones. In porta resta aperto il ballottaggio tra Josep Martinez e Ivan Provedel, con quest'ultimo che spera nella prima da titolare. Sulle fasce Dimarco rientra a sinistra, mentre Diouf o Luis Henrique si contendono la corsia destra. In attacco confermata la coppia Thuram-Lautaro.

Stato di forma

La Roma ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'unico passo falso è stato il pareggio per 1-1 in casa del Fenerbahçe in Champions League. In Serie A i giallorossi hanno vinto tutte e quattro le gare disputate, con un bilancio di 12 gol segnati e appena uno subito.

L'Inter ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I nerazzurri hanno perso 2-1 contro il Real Madrid in Champions League, ma in campionato non si sono mai fermati: nell'ultimo turno hanno rimontato l'Udinese da 0-2 vincendo 5-3. In cinque partite hanno segnato 14 gol, subendone sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso 5 aprile, quando l'Inter ha battuto la Roma 5-2 a San Siro in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti in campionato, l'Inter ha vinto tre volte e la Roma due, con un bilancio complessivo di undici gol nerazzurri contro cinque giallorossi. In totale le due squadre si sono affrontate 182 volte in Serie A, con 80 vittorie dell'Inter, 57 della Roma e 45 pareggi.

Classifica













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