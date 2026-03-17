Dove vedere Roma-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Euroderby in Europa League, atto secondo. Allo stadio Olimpico si gioca la seconda metà della sfida fra Roma e Bologna, che mette in palio un posto fra le migliori otto della seconda competizione continentale per club.

Si ripartirà dal pari per 1-1 dell’andata, deciso dalle reti di Bernardeschi e Pellegrini.

Arbitro dell’incontro sarà il romeno Kovacs.

Chi uscirà vittorioso da questo incrocio, affronterà successivamente una fra Aston Villa e Lille il prossimo 9 e 16 aprile.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Roma-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Sarà Sky Sport la casa dell’UEFA Europa League 2025/26. La sfida fra Roma e Bologna sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva dell’UEFA Europa League 2025/26. Per poter vedere Roma-Bologna in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN

Roma-Bologna: ora di inizio

Europa League - Final Stage Stadio Olimpico, Roma

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La gara fra Roma e Bologna, valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, si giocherà giovedì 19 marzo, allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Roma - Bologna Probabile formazione Panchina Allenatore G. Gasperini Probabile formazione Panchina Allenatore V. Italiano

Probabile formazione Roma

Nella Roma ancora out Soulè: in avanti sarà Pellegrini, in rete all'andata, a far coppia con Pisilli alle spalle di Malen, intoccabile. Wesley e Rensch sulle corsie di centrocampo, mentre in difesa ci sarà Hermoso con Mancini e Ndicka.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Probabile formazione Bologna

Italiano ha perso Skorupski: in porta ci andrà Ravaglia. Difesa con Lykogiannis e Joao Mario sugli esterni, in panchina Zortea. Ballottaggio fra Bernardeschi e Orsolini, in avanti torna dal primo minuto Castro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Forma

Ultima settimana a umori completamente opposti: i giallorossi di Gasperini sono usciti ko dal match in A con il Como. Per il Bologna, invece, è stata vittoria per 1-0 nel derby emiliano con il Sassuolo.

Partite tra le due squadre

Oltre al pari per 1-1 della gara d’andata, le due formazioni si sono affrontate nella sfida di campionato di agosto, con l’1-0 della Roma sul Bologna.