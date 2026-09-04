Dove vedere Roma-Atalanta in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 3 5 set 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Roma

Roma-Atalanta è trasmessa in Italia su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i canali TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire la partita.

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Roma-Atalanta: sabato 5 settembre ore 20.45

La Roma ospita l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di Serie A. Si tratta di uno scontro diretto tra due squadre che hanno aperto la stagione con ambizioni chiare e risultati convincenti.

I giallorossi guidano la classifica dopo due turni di campionato, trascinati da un attacco che ha già fatto parlare di sé. Donyell Malen è il nome più caldo del momento: il suo ritmo realizzativo ha spinto alcuni a chiedersi se il record di gol in una singola stagione di Serie A, condiviso da Higuaín e Immobile con 36 reti, possa davvero essere messo in discussione.

Gasperini ha costruito una squadra che non concede quasi nulla: nelle prime due giornate di campionato la Roma non ha ancora subito un gol, con otto reti segnate.

L'Atalanta arriva a Roma con quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Maurizio Sarri ha già trovato continuità di risultati: il 2-1 al Sassuolo e l'1-0 al Bologna certificano un avvio solido in campionato, mentre la qualificazione alla Conference League è stata conquistata nel doppio confronto con l'Hapoel Tel Aviv.

Il mercato ha lasciato il segno su entrambe le rose. La Roma ha resistito al tentativo del Chelsea di portare via Manu Koné, con Gasperini che ha posto il veto sulla cessione del centrocampista francese. L'Atalanta, invece, ha chiuso la sessione estiva con l'acquisto di Jonathan Rowe dal Bologna per circa 40 milioni di euro, aggiungendo un'opzione di qualità al tridente offensivo di Sarri.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Roma-Atalanta in diretta TV e live streaming.

Formazioni

In casa Roma, Gian Piero Gasperini dovrebbe schierare Svilar in porta, con Ghilardi, Hermoso e Mancini in difesa; Molina, Cristante, Koné e Wesley a centrocampo; Soulé, Dybala e Malen nel reparto offensivo, anche se sulla titolarità di Dybala permane un punto interrogativo a causa di un piccolo problema fisico.

L'Atalanta di Maurizio Sarri è priva di Isak Hien e Kamaldeen Sulemana, con il neo-acquisto Jonathan Rowe che potrebbe subentrare a gara in corso. Il probabile undici bergamasco vede Carnesecchi tra i pali, Kolasinac, Kossounou, Scalvini e Zappacosta in difesa, Pasalic, Ederson e Gaetano a centrocampo, con Raspadori, De Ketelaere e Scamacca in attacco. Aggiornamenti potrebbero aggiungersi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Roma ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Le due uscite più recenti in Serie A sono state nette: 0-4 a Lecce il 31 agosto e 4-0 alla Fiorentina il 24 agosto, per un totale di otto gol segnati e nessuno subito in campionato.

L'Atalanta ha collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. In Serie A ha battuto il Sassuolo 2-1 e il Bologna 1-0, mentre in Conference League ha eliminato l'Hapoel Tel Aviv dopo un pareggio per 0-0 e una vittoria per 1-0. L'unico risultato utile senza vittoria è stato lo 0-0 in Israele. Nelle gare ufficiali del periodo, la Dea ha subito un solo gol.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto risale al 18 aprile 2026, quando Roma e Atalanta si sono divise la posta con un 1-1 allo Stadio Olimpico in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti in campionato, l'Atalanta ha vinto tre volte contro zero successi della Roma, con due pareggi.

Classifica













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