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Corea del Sud-Repubblica Ceca: data e orario

La Corea del Sud e la Repubblica Ceca aprono la propria avventura ai Mondiali 2026 al Guadalajara Stadium di Zapopan, nel Girone A della Coppa del Mondo FIFA. Per entrambe le nazionali, si tratta di un esordio che non ammette passi falsi.

Hong Myung-bo guida i Guerrieri Taeguk alla loro undicesima partecipazione consecutiva al torneo. La qualificazione è arrivata con autorità attraverso il terzo round AFC, ma le aspettative in patria restano enormi. Son Heung-min, capitano e punto di riferimento assoluto, si presenta a quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale da protagonista indiscusso.

La Repubblica Ceca torna sulla scena mondiale dopo vent'anni di assenza. Miroslav Koubek, il tecnico più anziano del torneo a 74 anni, ha costruito una squadra compatta e difficile da affrontare, capace di superare Irlanda e Danimarca ai playoff UEFA con due vittorie ai rigori.

Patrik Schick è il fulcro offensivo ceco. Il centravanti del Bayer Leverkusen ha chiuso la fase di qualificazione come capocannoniere della propria nazionale con cinque reti, e il duello con il difensore del Bayern Monaco Kim Min-jae si annuncia come uno degli scontri individuali più avvincenti della gara.

Tatticamente, le due squadre si presentano con filosofie opposte. Il 4-2-3-1 di Hong pressa alto e verticalizza con rapidità, mentre il 3-4-1-2 di Koubek punta sulla solidità difensiva e sulla transizione offensiva. Il contrasto di stili promette una partita di sostanza.

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Formazioni

Il commissario tecnico della Repubblica di Corea, Myung-Bo Hong, non ha comunicato infortuni né squalifiche nel gruppo a disposizione. Il probabile undici titolare prevede Kim Seung-Gyu in porta, con una difesa composta da Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk, Lee Han-Beom e Lee Tae-Seok. A centrocampo spazio a In-Beom Hwang e Lee Jae-Sung, con Kang-In Lee, Young-Woo Seol e Hee-Chan Hwang alle spalle di Son Heung-Min.

Anche il tecnico ceco Miroslav Koubek non registra assenze per infortunio o squalifica. Il probabile undici della Cechia vede Matej Kovar tra i pali, con Hranac, Chaloupek, Krejci e Jurasek in difesa. Soucek e Coufal presidiano la mediana, mentre Sulc, Cerv e Provod supportano Patrik Schick in attacco. Ulteriori aggiornamenti potranno essere aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Corea del Sud arriva all'esordio mondiale con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite, tutte amichevoli. L'uscita più recente è stata il successo per 1-0 contro El Salvador il 4 giugno, preceduto da una netta vittoria per 5-0 contro Trinidad e Tobago il 31 maggio. Le due sconfitte sono arrivate in marzo, contro l'Austria (0-1) e la Costa d'Avorio (0-4). In totale, nelle ultime cinque gare, i coreani hanno segnato otto gol e ne hanno subiti cinque.

La Repubblica Ceca si presenta invece con cinque vittorie consecutive, tutte ottenute tra novembre 2025 e giugno 2026. L'ultima gara ha visto i cechi battere il Guatemala per 3-1 il 5 giugno. In precedenza, la formazione di Koubek aveva demolito Gibilterra per 6-0 nel girone di qualificazione UEFA. Nelle cinque partite considerate, la Repubblica Ceca ha segnato quindici gol e ne ha subiti quattro, con i pareggi per 2-2 contro Danimarca e Irlanda risolti ai rigori durante i playoff.

Precedenti

CDS Ultime 2 partite CEC 1 Vittoria 0 Pareggi 1 Vittoria Cechia 1 - 2 Repubblica di Corea

Cechia 5 - 0 Repubblica di Corea 2 Goal segnati 6 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Le due nazionali si sono affrontate in due occasioni nel testa a testa disponibile, entrambe in gare amichevoli. L'incontro più recente risale al 5 giugno 2016, quando la Corea del Sud si impose per 2-1 a Praga. La sfida precedente, disputata il 15 agosto 2001, terminò con un netto 5-0 in favore della Repubblica Ceca. Il bilancio complessivo è quindi in parità: una vittoria per parte.

Classifica





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