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Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid-PSV: diretta TV e streaming

Nei Paesi Bassi, Real Madrid-PSV sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Ziggo Go, da smartphone, tablet o laptop. Scegli qui sotto il canale TV o il servizio di streaming che preferisci.

Ultime notizie e rose delle squadre

Nei dati disponibili non risultano infortunati o squalificati per il Real Madrid. Il club ha però confermato l'assenza di Endrick per un infortunio muscolare. Il probabile undici di Mourinho è composto da Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva e Mbappé.

Neanche per il PSV sono stati segnalati infortuni o squalifiche. Il probabile undici di Bosz è composto da Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel e Til. Eventuali aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Forma recente

Il Real Madrid ha vinto le ultime cinque partite, segnando 13 goal e subendone 4. Sabato ha battuto il Celta Vigo 2-1. In precedenza aveva vinto 2-3 in casa dell'AEK Atene in Champions League e 1-2 in casa del Barcellona nella Liga. Contro Valencia e Racing Santander non ha subito goal (0-3 in entrambe le partite).

Il PSV ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Ha segnato 18 goal e ne ha subiti 6. Nell'ultima giornata ha vinto 1-4 in casa del NEC. Prima erano arrivati un 7-0 contro il Willem II e una vittoria per 2-5 in casa dell'SC Cambuur. L'unica sconfitta è stata quella interna per 1-2 contro il Club Brugge in Champions League.

Precedenti

Testa a testa Pareggio 0 0 1 Amichevoli dei club Real Madrid RMA 1 PSV PSV 2 FIN 1 Gol segnati 2 Partite senza 2.5 goal 1 / 1 Entrambe le squadre hanno segnato 1 / 1

I due club si sono affrontati raramente. Nei dati disponibili figura soltanto un'amichevole dell'agosto 2007, vinta dal PSV a Madrid per 1-2. Martedì si aprirà dunque soprattutto un nuovo capitolo tra due squadre con pochi precedenti.

Classifica

Nella fase campionato della Champions League, il Real Madrid è secondo e figura tra le squadre di testa. Il PSV è 24° e deve conquistare altri punti nelle partite rimanenti per risalire la classifica.