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Real Madrid-PSV: diretta TV e streaming
Nei Paesi Bassi, Real Madrid-PSV sarà trasmessa in diretta su Ziggo Sport. La partita sarà disponibile anche in streaming su Ziggo Go, da smartphone, tablet o laptop. Scegli qui sotto il canale TV o il servizio di streaming che preferisci.
Ultime notizie e rose delle squadre
Probabili formazioni Real Madrid - PSV
Formazione titolare
Allenatore
- J. Mourinho
- P. Bosz
Nei dati disponibili non risultano infortunati o squalificati per il Real Madrid. Il club ha però confermato l'assenza di Endrick per un infortunio muscolare. Il probabile undici di Mourinho è composto da Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva e Mbappé.
Neanche per il PSV sono stati segnalati infortuni o squalifiche. Il probabile undici di Bosz è composto da Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel e Til. Eventuali aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Forma recente
Il Real Madrid ha vinto le ultime cinque partite, segnando 13 goal e subendone 4. Sabato ha battuto il Celta Vigo 2-1. In precedenza aveva vinto 2-3 in casa dell'AEK Atene in Champions League e 1-2 in casa del Barcellona nella Liga. Contro Valencia e Racing Santander non ha subito goal (0-3 in entrambe le partite).
Il PSV ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Ha segnato 18 goal e ne ha subiti 6. Nell'ultima giornata ha vinto 1-4 in casa del NEC. Prima erano arrivati un 7-0 contro il Willem II e una vittoria per 2-5 in casa dell'SC Cambuur. L'unica sconfitta è stata quella interna per 1-2 contro il Club Brugge in Champions League.
Precedenti
Testa a testa
I due club si sono affrontati raramente. Nei dati disponibili figura soltanto un'amichevole dell'agosto 2007, vinta dal PSV a Madrid per 1-2. Martedì si aprirà dunque soprattutto un nuovo capitolo tra due squadre con pochi precedenti.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|7
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|+5
|10
V
D
V
V
|4
|4
|3
|0
|1
|19
|6
|+13
|9
V
V
S
V
|5
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
V
S
V
V
|6
|4
|3
|0
|1
|12
|6
|+6
|9
S
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|+5
|9
V
V
S
V
|8
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
S
V
V
V
|9
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
S
|10
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
S
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
S
V
V
V
|12
|4
|3
|0
|1
|7
|5
|+2
|9
V
V
S
V
|13
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
D
D
V
|14
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
S
D
V
V
|15
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
V
V
S
S
|16
|4
|2
|0
|2
|10
|9
|+1
|6
V
V
S
S
|17
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
V
S
S
V
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|9
|-1
|6
V
V
S
S
|19
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
V
D
S
D
|20
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
S
V
S
D
|21
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
S
S
V
D
|22
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
V
S
D
S
|23
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
S
D
V
S
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|4
|-1
|4
S
V
S
D
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
D
S
V
S
|26
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
V
S
S
S
|27
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
S
V
S
S
|28
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
S
S
V
S
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
S
S
S
V
|29
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
S
S
V
S
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
S
S
V
S
|32
|4
|1
|0
|3
|4
|11
|-7
|3
S
S
V
S
|33
|4
|1
|0
|3
|4
|16
|-12
|3
S
S
S
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
S
D
S
S
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
S
S
S
|36
|4
|0
|0
|4
|1
|17
|-16
|0
S
S
S
S
Nella fase campionato della Champions League, il Real Madrid è secondo e figura tra le squadre di testa. Il PSV è 24° e deve conquistare altri punti nelle partite rimanenti per risalire la classifica.