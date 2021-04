Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

Real Madrid e Barcellona si sfidano in campionato nel Clasico: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il trentesimo turno della Liga propone quella che è da sempre una delle sfide più attese dagli appassionati di tutto il mondo: il Clasico.

Real Madrid e Barcellona si affronteranno in una gara che non solo ha un sapore speciale, ma che mette anche in palio punti dal peso specifico elevatissimo per la corsa che conduce al titolo di campione di Spagna.

Guarda Real Madrid-Barcellona in streaming su DAZN

Solo fino a poche settimane fa l’Atletico sembrava lanciatissimo verso il trionfo, ma gli ultimi risultati hanno totalmente riaperto i giochi ed ora la classifica recita Atletico Madrid 66, Barcellona 65 e Real Madrid 63.

Quello che andrà in scena sarà il Clasico numero 182 in campionato. Il bilancio complessivo al momento sorride al Real in virtù delle 74 vittorie totalizzate e fronte di 72 affermazioni del Barça e di 35 pareggi.

Tra gli uomini più attesi del match ci sarà come di consueto anche Lionel Messi che è con 26 reti, 18 delle quali in campionato, il miglior marcatore della storia del Clasico.

La sfida dell’andata, che si è giocata lo scorso 24 ottobre, ha visto il Real Madrid imporsi per 3-1 grazie alle reti di Valverde, Sergio Ramos e Modric. Di Ansu Fati la rete del momentaneo 1-1 blaugrana.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-BARCELLONA

Real Madrid-Barcellona si giocherà sabato 10 aprile 2021 all’Estadio Alfredo Di Stéfano, ovvero l’impianto che sta ospitando dalla fine della scorsa stagione le gare interne delle merengues.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV E STREAMING

La super sfida che vedrà protagoniste Real Madrid e Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN.

Gli abbonati potranno quindi seguire il Clasico attraverso le moderne smart tv tramite l’apposita app, oppure collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match sarà inoltre visibile su device come smartphone e tablet tramite l’apposita app per sistemi iOS e Android, o ancora su pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire Real Madrid-Barcellona anche attraverso il decoder di Sky Q.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BARCELLONA

Orfana di Sergio Ramos, Varane e Carvajal, la difesa sarà ancora rimaneggiata come in Champions, con Nacho e Militao come coppia centrale. Zidane sorride perà tra centrocampo e attacco, dove può affidarsi ai titolarissimi, guidati da Benzema.

Formazione-tipo per il Barcellona, che punta ancora su Messi, Dembélé e Griezmann davanti nel tridente. De Jong nell'ibrida posizione di difensore centrale e regista. Mingueza e Lenglet come interni di difesa.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Nacho, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BARCELLONA (3-4-3): Ter Stegen; Mingueza, de Jong, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembélé, Griezmann.