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Dove vedere RB Lipsia-PSV in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

RB Lipsia vs PSV
RB Lipsia
PSV
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Dove vedere la partita di Champions League tra RB Lipsia e PSV: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Red Bull Arena Leipzig

RB Lipsia vs PSV è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura della partita.

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RB Lipsia-PSV: data e orario

Il Red Bull Arena di Lipsia ospita la sfida di Champions League tra RB Lipsia e PSV Eindhoven, una gara che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre sul piano dei risultati e della classifica europea.

I padroni di casa attraversano una fase di instabilità sotto la guida di Martin Demichelis. Dopo una sconfitta pesante in Champions League contro il Como e un rendimento altalenante in Bundesliga, il Lipsia ha bisogno di punti per rilanciare la propria stagione continentale.

Il PSV di Peter Bosz arriva a Lipsia con una lista infortuni preoccupante, che priva l'allenatore olandese di diverse opzioni importanti. Nonostante questo, gli olandesi hanno mostrato solidità nelle ultime settimane, con risultati positivi in Eredivisie che alimentano la fiducia nel gruppo.

La pressione è alta per Demichelis: i rapporti che circolano attorno alla sua posizione rendono questo incontro ancora più significativo per la panchina tedesca. Una sconfitta casalinga in Europa potrebbe complicare ulteriormente una situazione già tesa.

Bosz, dal canto suo, dovrà fare di necessità virtù e gestire con attenzione le risorse disponibili, cercando di sfruttare le difficoltà difensive che il Lipsia ha mostrato in questa prima parte di stagione.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire RB Lipsia vs PSV in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Formazioni RB Lipsia - PSV

4-2-3-1
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
page.match.formation.title
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticA. ObispoA. ObispoG. TilG. TilK. SanoK. SanoMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelI. PerisicI. Perisic
PSV crest
PSV
PSV
4-2-3-1
RB Lipsia

Formazione titolare

PSV

Panchina

Allenatore

  • M. Demichelis
  • P. Bosz

Il Lipsia di Demichelis dovrà fare a meno di Christoph Baumgartner, Marc Guiu e Forzan Assan Ouedraogo per infortuni. Il tecnico argentino dovrebbe affidarsi a un undici con Maarten Vandevoordt in porta, supportato da Castello Lukeba, Willi Orban e David Raum in difesa, con Christopher Nkunku e Antonio Nusa tra i più attesi in fase offensiva.

Anche il PSV fa i conti con una lunga lista di assenti: out Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner e Adamo Nagalo. Bosz dovrebbe schierare Matej Kovar tra i pali, con Ivan Perisic e Ruben van Bommel tra i titolari designati. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori potranno essere aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

RB Lipsia

Infortuni e squalifiche

PSV

Stato di forma

RBL

RBL - Forma

SVW
S3-1
COM
S4-1
HSV
V5-0
B04
S2-0
SGE
V6-0
Gol segnato (subito)
13/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PSV

PSV - Forma

AJX
V1-3
SHK
D1-1
SPA
V4-1
TWE
S3-2
HEE
V2-0
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Lipsia ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando dieci gol e subendone altrettanti. Il risultato più recente è la vittoria per 6-0 contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga, che segue però una sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen. Da segnalare anche il pesante 4-1 subito dal Como in Champions League e il 3-1 rimediato a Brema.

Il PSV ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli olandesi vengono dal successo per 2-0 contro l'Heerenveen in Eredivisie, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Twente. Da evidenziare il pareggio per 1-1 in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e il netto 4-1 rifilato allo Sparta Rotterdam.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti recenti tra RB Lipsia e PSV Eindhoven nelle ultime cinque partite. Non è possibile fornire un bilancio testa a testa basato sui dati attuali.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
12
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
20
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
23
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Lipsia occupa il 32° posto nella classifica generale, mentre il PSV si trova al 19°. Entrambe le squadre hanno quindi bisogno di punti per migliorare la propria posizione in una fase del torneo in cui ogni risultato pesa sulla qualificazione ai turni successivi.


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