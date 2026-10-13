Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

RB Lipsia vs PSV è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per accedere alla copertura della partita.

Come vedere RB Lipsia-PSV con una VPN

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RB Lipsia-PSV: data e orario

Il Red Bull Arena di Lipsia ospita la sfida di Champions League tra RB Lipsia e PSV Eindhoven, una gara che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre sul piano dei risultati e della classifica europea.

I padroni di casa attraversano una fase di instabilità sotto la guida di Martin Demichelis. Dopo una sconfitta pesante in Champions League contro il Como e un rendimento altalenante in Bundesliga, il Lipsia ha bisogno di punti per rilanciare la propria stagione continentale.

Il PSV di Peter Bosz arriva a Lipsia con una lista infortuni preoccupante, che priva l'allenatore olandese di diverse opzioni importanti. Nonostante questo, gli olandesi hanno mostrato solidità nelle ultime settimane, con risultati positivi in Eredivisie che alimentano la fiducia nel gruppo.

La pressione è alta per Demichelis: i rapporti che circolano attorno alla sua posizione rendono questo incontro ancora più significativo per la panchina tedesca. Una sconfitta casalinga in Europa potrebbe complicare ulteriormente una situazione già tesa.

Bosz, dal canto suo, dovrà fare di necessità virtù e gestire con attenzione le risorse disponibili, cercando di sfruttare le difficoltà difensive che il Lipsia ha mostrato in questa prima parte di stagione.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire RB Lipsia vs PSV in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il Lipsia di Demichelis dovrà fare a meno di Christoph Baumgartner, Marc Guiu e Forzan Assan Ouedraogo per infortuni. Il tecnico argentino dovrebbe affidarsi a un undici con Maarten Vandevoordt in porta, supportato da Castello Lukeba, Willi Orban e David Raum in difesa, con Christopher Nkunku e Antonio Nusa tra i più attesi in fase offensiva.

Anche il PSV fa i conti con una lunga lista di assenti: out Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner e Adamo Nagalo. Bosz dovrebbe schierare Matej Kovar tra i pali, con Ivan Perisic e Ruben van Bommel tra i titolari designati. Aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori potranno essere aggiunti nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Lipsia ha collezionato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando dieci gol e subendone altrettanti. Il risultato più recente è la vittoria per 6-0 contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga, che segue però una sconfitta per 2-0 contro il Bayer Leverkusen. Da segnalare anche il pesante 4-1 subito dal Como in Champions League e il 3-1 rimediato a Brema.

Il PSV ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Gli olandesi vengono dal successo per 2-0 contro l'Heerenveen in Eredivisie, dopo la sconfitta per 3-2 contro il Twente. Da evidenziare il pareggio per 1-1 in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e il netto 4-1 rifilato allo Sparta Rotterdam.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti recenti tra RB Lipsia e PSV Eindhoven nelle ultime cinque partite. Non è possibile fornire un bilancio testa a testa basato sui dati attuali.

Classifica





In Champions League, il Lipsia occupa il 32° posto nella classifica generale, mentre il PSV si trova al 19°. Entrambe le squadre hanno quindi bisogno di punti per migliorare la propria posizione in una fase del torneo in cui ogni risultato pesa sulla qualificazione ai turni successivi.





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