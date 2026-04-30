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Michael Di Chiaro

Dove vedere Rayo Vallecano-Strasburgo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Rayo Vallecano vs Strasburgo
Rayo Vallecano
Strasburgo
Conference League

L'andata delle semifinali di Conference League vede sfidarsi il Rayo Vallecano e lo Strasburgo: tutte le informazioni sul match, da dove vederlo in tv e streaming alle formazioni dell'incontro.

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Rayo Vallecano contro Strasburgo nella semifinale d'andata della Conference League.

Gli spagnoli sono approdati al penultimo atto del torneo 

Conference League
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Strasburgo crest
Strasburgo
STR

Come guardare Rayo Vallecano-Strasburgo in diretta? Canale TV e streaming

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Il match Rayo Vallecano-Strasburgo si può guardare in diretta tv esclusiva su Sky, Sky Go o NOW.

Per vedere il match Braga-Friburgo Villa basta accedere al canale numero 255, via tv, app o sito ufficiale.

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Rayo Vallecano-Strasburgo con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL.

Rayo Vallecano-Strasburgo: ora di inizio

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Conference League - Final Stage
Campo de Futbol de Vallecas

Notizie su Rayo Vallecano, Strasburgo e formazioni ufficiali

Formazioni Rayo Vallecano - Strasburgo

Rayo VallecanoHome team crest

4-3-3

Formazione

5-3-2

Home team crestSTR
13
A. Batalla
6
P. Ciss
24
F. Lejeune
3
P. Chavarria
2
A. Ratiu
23
C
O. Valentin
17
U. Lopez
7
I. Palazon
12
I. Akhomach
19
J. de Frutos
9
A. Zurawski
39
M. Penders
24
L. Hoegsberg
7
D. Moreira
3
B. Chilwell
2
A. Omobamidele
42
A. Ouattara
19
J. Enciso
6
I. Doukoure
29
S. El Mourabet
20
M. Godo
10
C
E. Emegha

5-3-2

STRAway team crest

RAY
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Perez

STR
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • G. O'Neil

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, Oscar Valentin, Lopez; Akhomach, Alemao, De Frutos. All: Inigo Perez

STRASBURGO (3-5-2): Penders; Hogsberg, Omobamidele, Chillwell; Ouattara, Doukoure, Enciso, El Mourabet, Moreira; Emegha, Godo. All: O'Neil

Forma di Rayo Vallecano e Strasburgo

RAY
-Forma

Goal segnato (subito)
8/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

STR
-Forma

Goal segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti tra Rayo Vallecano e Strasburgo

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