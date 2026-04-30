Dove vedere Rayo Vallecano-Strasburgo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Rayo Vallecano contro Strasburgo nella semifinale d'andata della Conference League.
Gli spagnoli sono approdati al penultimo atto del torneo
Come guardare Rayo Vallecano-Strasburgo in diretta? Canale TV e streaming
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Rayo Vallecano-Strasburgo: ora di inizio
Notizie su Rayo Vallecano, Strasburgo e formazioni ufficiali
RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Palazon, Oscar Valentin, Lopez; Akhomach, Alemao, De Frutos. All: Inigo PerezSTRASBURGO (3-5-2): Penders; Hogsberg, Omobamidele, Chillwell; Ouattara, Doukoure, Enciso, El Mourabet, Moreira; Emegha, Godo. All: O'Neil