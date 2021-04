Dove vedere PSG-Manchester City in tv e streaming

PSG e Manchester City si sfidano nella semifinale d'andata di Champions League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

La Champions League entra nella sua fase più calda. PSG e Manchester City si giocano l'accesso alla finalissima di Istanbul in una semifinale inedita: la formazione francese cerca di approdare all'ultimo atto della competizione per la seconda volta nella propria storia, dopo aver perso contro il Bayern nella passata edizione, mentre si tratterebbe di una prima volta assoluta per il City.

Entrambe hanno dovuto avere la meglio di avversari tedeschi per approdare alle semifinali: il PSG ha superato col brivido il Bayern, perdendo per 1-0 in casa la gara di ritorno dei quarti di finale dopo aver vinto per 3-2 a Monaco di Baviera l'andata, mentre il Manchester City ha eliminato il Borussia Dortmund, imponendosi per 2-1 in entrambe le partite.

Weekend positivo a livello di risultati sia per i francesi, che hanno vinto contro il Metz per 3-1, mentre gli uomini di Guardiola hanno battuto il Tottenham in finale di League Cup per conquistare il primo trofeo stagionale.

QUANDO SI GIOCA PSG-MANCHESTER CITY

PSG-Manchester City, seminale d'andata di Champions League, si giocherà nella serata di mercoledì 28 aprile 2021 allo Stade de France, impianto che ospita le gare interne della formazione parigina. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.

La gara tra la squadra di Pochettino e quella di Guardiola andrà naturalmente in scena a porte chiuse a causa delle norme che, ormai da mesi, sono in vigore per contrastare l'emergenza Covid-19.

Il match di ritorno tra Manchester City e PSG si giocherà invece sei giorni più tardi, martedì 4 maggio 2021, all'Etihad Stadium di Manchester, sempre con calcio d'inizio alle ore 21.

DOVE VEDERE PSG-MANCHESTER CITY IN TV E STREAMING

La semifinale d'andata di Champions League tra PSG e Manchester City sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti della Champions League. In particolare, il match tra la formazione francese e quella inglese sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e sul numero 251 del satellite. Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Mediaset, e in particolare su Canale 5, che ha scelto di trasmettere l'altra semifinale d'andata tra Real Madrid e Chelsea.

C'è anche l'opportunità di seguire PSG-Manchester City in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio gratuito che Sky mette a disposizione dei propri abbonati: basterà semplicemente scaricare l'applicazione su dispositivi come pc, smartphone o tablet, selezionando in seguito l'evento desiderato.

Infine, per chi volesse seguire PSG-Manchester City in streaming c'è anche l'opzione costituita da NOW, la piattaforma che, previo l'acquisto di uno dei pacchetti previsti, permette di assistere al meglio della programmazione di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-MANCHESTER CITY

Nonostante la botta al ginocchio rimediata col Metz, Mbappé non dovrebbe saltare la sfida e sarà regolarmente in campo. Da valutare la presenza di Marquinhos, che è ai box. A disposizione Kurzawa. Kean e Icardi verso la panchina.

Classico schieramento per il City, che si mette col canonico 4-3-3 con Foden che potrebbe esser riproposto da attaccante, con Mahrez e Bernardo Silva a supporto. Non sono previste novità in difesa rispetto a domenica. A centrocampo probabile ritorno di Rodri.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappé, Neymar.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.