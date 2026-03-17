Dove vedere Potenza-Latina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Potenza e Latina all’ultimo atto. La Coppa Italia Serie C è giunta al suo palcoscenico conclusivo e la finale metterà di fronte due squadre del girone C, quelle di De Giorgio e Volpe.

Al Viviani si giocherà gara-1: il Potenza vorrà far leva sul giocare in casa la prima metà del doppio confronto mentre il Latina spera di poter sorprendere gli avversari.

Lucani che sono riusciti a eliminare Cavese, Monopoli, Cerignola, Crotone e Ternana, mentre i pontini hanno estromesso Gubbio, Perugia, Arezzo, Pro Vercelli e Renate

Il match di ritorno, invece, si disputerà al Francioni di Latina il primo aprile alle 20:30. Se, al termine dei due incontri, dovesse maturare un risultato di parità, si disputeranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Potenza-Latina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Potenza-Latina verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 255.

Sarà possibile seguire Potenza-Latina anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Il match, inoltre, sarà trasmesso anche in chiaro dalla RAI: su tv appuntamento sul canale 58 del digitale terrestre, mentre in streaming su raiplay.it.

Come guardare ovunque con una VPN

Potenza-Latina: ora di inizio

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La gara fra Potenza e Latina, valida per la finale d’andata di Coppa Italia Serie C, si giocherà mercoledì 18 marzo, allo stadio Alfredo Viviani, con fischio d’inizio ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Potenza

POTENZA (4-3-3): Franchi; Kirwan, Riggio, Bura, Rocchetti; Siatounis, Felippe, Castorani; Petrungaro, Murano, Delle Monache. All. De Giorgio.

Probabile formazione Latina

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Pace, Parodi, Marenco; Vona, De Ciancio, Pellitteri, Lipani, Tomaselli; Cioffi, Parigi. All. Volpe.

Forma

Rendimento recente pressoché identico: Potenza reduce da 7 punti nelle ultime 5 gare, stesso bottino dei nerazzurri nello stesso periodo.

Partite tra le due squadre

Le squadre tornano ad affrontarsi dopo il match di campionato di meno di un mese fa: al Francioni si impose 1-0 il Potenza, come accaduto in tre degli ultimi cinque incontri.

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