Dove vedere Pianese-Ternana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Pianese e Ternana si affrontano nel Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C.
I toscani e gli umbri si ritrovano a pochi giorni dal confronto nella 38esima giornata che ha visto i bianconeri vincere e scavalcare proprio la formazione di Fazio in classifica. Adesso, dunque, per accedere al turno successivo la Ternana dovrà vincere in trasferta, mentre la Pianese cercherà lo storico accesso allo Secondo turno.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Pianese-Ternana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Pianese-Ternana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.
Sarà possibile seguire Pianese-Ternana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Pianese-Ternana: ora di inizio
La gara fra Pianese e Ternana, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, con fischio d’inizio ore 20:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Pianese
PIANESE (3-4-2-1): Nespola, Masetti, Ercolani, Amey, Tirelli, Bertini, Proietto, Sussi, Martey, Ianesi, Fabrizi. All. Birindelli.
Probabile formazione Ternana
TERNANA (3-5-2): Vitali, Donati, Maestrelli, Pagliari, Kerrigan, Orellana, McJannet, Garetto, Ndrecka, Panico, Pettinari. All. Fazio.