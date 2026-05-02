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Dove vedere Pianese-Ternana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie C
Pianese vs Ternana
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Ternana

Come guardare la partita dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi tra Pianese e Ternana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Pianese e Ternana si affrontano nel Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C.

I toscani e gli umbri si ritrovano a pochi giorni dal confronto nella 38esima giornata che ha visto i bianconeri vincere e scavalcare proprio la formazione di Fazio in classifica. Adesso, dunque, per accedere al turno successivo la Ternana dovrà vincere in trasferta, mentre la Pianese cercherà lo storico accesso allo Secondo turno.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Pianese-Ternana in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Pianese-Ternana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Serie C
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Pianese
PNS
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Ternana
TER

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 254.

Sarà possibile seguire Pianese-Ternana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Pianese-Ternana: ora di inizio

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Serie C - Promotion Playoff

La gara fra Pianese e Ternana, valida per il Primo Turno Fase Girone dei playoff di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 3 maggio, allo stadio Comunale di Piancastagnaio, con fischio d’inizio ore 20:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Pianese

PIANESE (3-4-2-1): Nespola, Masetti, Ercolani, Amey, Tirelli, Bertini, Proietto, Sussi, Martey, Ianesi, Fabrizi. All. Birindelli.

Probabile formazione Ternana

TERNANA (3-5-2): Vitali, Donati, Maestrelli, Pagliari, Kerrigan, Orellana, McJannet, Garetto, Ndrecka, Panico, Pettinari. All. Fazio.

Forma

PNS
-Forma

Goal segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

TER
-Forma

Goal segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

PNS

Ultime 4 partite

TER

1

Vittoria

1

Pareggio

2

Vittorie

4

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/4
Entrambe le squadre a segno
2/4
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