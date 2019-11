Dove vedere Parma-Roma in tv e streaming

Il Parma sfida la Roma nella 12ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida la di Paulo Fonseca nella 12ª giornata di . Ducali al 10° posto in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, capitolini terzi a quota 22 con 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Sono 25 i precedenti in Serie A fra le due squadre in casa dei gialloblù, e vedono una supremazia dei giallorossi con 13 successi, 8 vittorie emiliane e 4 pareggi.

La squadra di D'Aversa è reduce da una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, la Lupa arriva invece dal k.o. in contro il M'Gladbach (1-2) e e da un pareggio e 3 vittorie consecutive, l'ultima sul , nel massimo campionato.

Il danese Andreas Cornelius con 4 goal è il miglior marcatore dei gialloblù, mentre Edin Dzeko è il bomber fra i giallorossi con 5 marcature.

QUANDO SI GIOCA PARMA-ROMA

Parma-Roma si giocherà il pomeriggio di domenica 10 novembre 2019 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, con fischio d'inizio in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERE PARMA-ROMA IN TV E STREAMING

La gara Parma-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla tv satellitare avranno anche la possibilità di vedere la partita in diretta attraverso Sky Go : su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app, e sul proprio pc o notebook semplicemente collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv , il servizio di streaming live e on demand di Sky che acquistando uno dei pacchetti proposti permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-ROMA

D'Aversa anche contro la Roma non potrà disporre di Bruno Alves e Laurini in difesa, di Grassi a centrocampo e di Inglese e Karamoh in attacco, tutti infortunati. Per il reparto arretrato torna però a disposizione Gagliolo, che potrebbe spuntarla su Giuseppe Pezzella per la maglia di terzino sinistro, con Darmian a destra e Iacoponi-Dermaku coppia centrale. A centrocampo Scozzarella sarà il regista, mentre Kucka e Barillà (favorito su Hernani) dovrebbero giocare da mezzali ai suoi lati. In attacco è recuperato Cornelius, che si riprenderà il ruolo di centravanti nel tridente con Kulusevski e Gervinho.

Sono previste poche novità nella Roma, con Fonseca che viste le molte assenze per infortunio (Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Cristante, Kalinic, Zappacosta) e la squalifica di Cetin potrebbe confermare il grosso della squadra che ha perso 2-1 in Europa League con il Borussia M'Gladbach. L'unica novità dovrebbe essere il ritorno a destra di Spinazzola al posto di Santon, titolare nella gara disputata in : in vista una nuova esclusione per Florenzi. In mediana dovrebbe essere nuovamente utilizzato Mancini accanto a Veretout, anche se il recuperato Diawara dà al tecnico finalmente un'altra opzione. Per il resto sulla trequarti potrebbe essere confermato Pastore con Zaniolo e Kluivert, quest'ultimo in vantaggio su Under. Davanti Dzeko sarà il terminale offensivo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko