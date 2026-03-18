Dove vedere Parma-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La nuova Cremonese guidata da Marco Giampaolo debutta a Parma nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A.

I grigiorossi, reduci dalla pesantissima sconfitta subita nello scontro salvezza contro la Fiorentina, devono assolutamente muovere la classifica.

Situazione decisamente più tranquilla invece per la squadra di Cuesta che ha dieci punti di margine sulla zona retrocessione.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Parma-Cremonese, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Parma-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Parma-Cremonese si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Parma-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Parma-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ennio Tardini

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Parma-Cremonese si gioca sabato 21 marzo 2026 allo stadio 'Tardini' di Parma: calcio d'inizio alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Parma-Cremonese

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica