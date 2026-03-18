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Lelio Donato

Dove vedere Parma-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Cremonese in casa del Parma nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A: dove e come vedere la partita in TV o in diretta streaming.

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La nuova Cremonese guidata da Marco Giampaolo debutta a Parma nell'anticipo della trentesima giornata di Serie A.

I grigiorossi, reduci dalla pesantissima sconfitta subita nello scontro salvezza contro la Fiorentina, devono assolutamente muovere la classifica.

Situazione decisamente più tranquilla invece per la squadra di Cuesta che ha dieci punti di margine sulla zona retrocessione.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Parma-Cremonese, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e diretta streaming.

Come guardare Parma-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Parma-Cremonese si potrà guardare in diretta sull'app di DAZN, disponibile per il download su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La sfida sarà visibile anche su DAZN 1, canale numero 214 di Sky.

Parma-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Parma-Cremonese: ora di inizio

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Serie A - Serie A
Stadio Ennio Tardini

Parma-Cremonese si gioca sabato 21 marzo 2026 allo stadio 'Tardini' di Parma: calcio d'inizio alle ore 15.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Cremonese

Parma Calcio 1913Home team crest

3-1-4-2

Formazione

3-5-2

Home team crestCRE
31
Z. Suzuki
37
M. Troilo
39
A. Circati
27
S. Britschgi
22
O. Soerensen
8
N. Estevez
16
M. Keita
14
E. Valeri
24
C. Ordonez
7
G. Strefezza
9
M. Pellegrino
1
E. Audero
55
F. Folino
5
S. Luperto
23
F. Ceccherini
2
M. Thorsby
4
T. Barbieri
33
A. Grassi
22
R. Floriani Mussolini
29
Y. Maleh
9
M. Djuric
90
F. Bonazzoli

3-5-2

CREAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • C. Cuesta

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. Nicola

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Parma-Cremonese

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.


Forma

PAR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

CRE
-Forma

Goal segnato (subito)
2/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

PAR

Ultime 5 partite

CRE

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

5

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

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