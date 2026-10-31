Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 09:30

Ospitaletto-Trento sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Come vedere Ospitaletto-Trento con una VPN

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Ospitaletto-Trento: data e orario

Ospitaletto e Trento si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questa fase della stagione.

I lombardi arrivano all'appuntamento dopo due sconfitte consecutive, contro Pro Vercelli e Pergolettese, che hanno frenato una partenza incoraggiante. La squadra di casa ha bisogno di ritrovare continuità per non perdere contatto con le posizioni di testa.

Il Trento, al contrario, viaggia con il vento in poppa. I veneti hanno vinto tre delle ultime cinque gare, incluso il successo più recente per 2-1 contro la Juventus Next Gen, e si confermano tra le realtà più solide del girone.

La classifica racconta chiaramente lo stato delle due formazioni: il Trento occupa la seconda posizione, mentre l'Ospitaletto si trova al sesto posto, ancora in corsa per le zone nobili ma con qualche punto da recuperare.

Nei precedenti diretti, i rapporti di forza sono stati equilibrati. L'ultimo confronto, disputato a marzo 2026, si è concluso con un 3-2 in favore dell'Ospitaletto tra le mura amiche, ma il Trento aveva vinto il match precedente per 3-1.

Per il Trento si tratta di un'occasione per consolidare la seconda posizione. Per l'Ospitaletto, invece, è una partita da non sbagliare se si vuole restare agganciati al gruppo delle squadre che contano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per l'Ospitaletto non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Trento la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

L'Ospitaletto ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie C. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Pro Vercelli, mentre in precedenza i lombardi avevano perso 2-3 contro la Pergolettese. Nelle cinque partite la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite otto.

Il Trento presenta un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite, senza sconfitte. I veneti hanno battuto la Juventus Next Gen per 2-1 nell'ultimo turno e il Dolomiti Bellunesi per 3-0 nella gara precedente. In cinque partite la squadra ha segnato sei gol e ne ha subiti tre, a conferma di una fase difensiva solida.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto tra le due formazioni, disputato il 14 marzo 2026 in Serie C, si è concluso con un 3-2 in favore dell'Ospitaletto tra le mura amiche. Nel confronto precedente, a novembre 2025, era stato invece il Trento a imporsi per 3-1 in casa propria. Nei due precedenti disponibili il bilancio è in parità, con una vittoria per parte.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Trento occupa la seconda posizione e si candida come protagonista nella corsa alla vetta. L'Ospitaletto è sesto e punta a rientrare nel gruppo di testa.

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