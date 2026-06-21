Coppa del Mondo - Mondiali - Girone I New York/New Jersey Stadium

Il canale TV e le opzioni di streaming per seguire Norvegia vs Senegal in diretta sono indicati di seguito.

Come vedere Norvegia-Senegal con una VPN

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Norvegia-Senegal: data e orario

La Norvegia affronta il Senegal al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, in una sfida valida per il Girone I della Coppa del Mondo 2026. In palio ci sono punti pesantissimi per entrambe le nazionali, con la classifica del girone che inizia già a delinearsi dopo la prima giornata.

I norvegesi si presentano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo. Erling Haaland e compagni hanno demolito l'Iraq per 4-1 a Foxborough nella gara inaugurale, con il bomber del Manchester City protagonista assoluto grazie a una doppietta. Per la Norvegia, tornata ai Mondiali dopo 28 anni di assenza, è il momento di confermare le ambizioni.

Per il Senegal, invece, il cammino si è aperto con una sconfitta di misura contro la Francia. I Leoni della Teranga hanno retto bene nel primo tempo, ma nella ripresa Kylian Mbappé e Michael Olise hanno fatto la differenza, fissando il punteggio sul 3-1. Pape Thiaw sa che la sua squadra deve reagire.

La posta in gioco è altissima. Una vittoria della Norvegia consoliderebbe il primo posto nel girone, mentre il Senegal ha bisogno di punti per tenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi. Il MetLife Stadium, lo stesso teatro della sconfitta senegalese contro i Bleus, ospita quindi una gara che potrebbe già risultare decisiva.

Con giocatori del calibro di Haaland, Martin Ødegaard, Sadio Mané e Nicolas Jackson in campo, la qualità non mancherà. Entrambe le squadre portano motivazioni diverse ma ugualmente forti su questo prato.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Norvegia vs Senegal in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, dovrebbe schierare un undici che si preannuncia di grande livello. La formazione probabile vede Nyland in porta, con Ajer, Wolfe e Ryerson nel reparto difensivo. A centrocampo spazio a Heggem, Ødegaard, Berge e Aursnes, mentre in attacco il tridente Nusa, Haaland e Sørloth promette spettacolo. Non si registrano infortuni né squalifiche per i norvegesi.

Anche il Senegal di Pape Thiaw non dovrebbe avere problemi di formazione. Mendy difende i pali, con Koulibaly, Diouf e Niakhaté a formare la difesa. A centrocampo agiranno Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye, mentre il tridente offensivo sarà composto da Diatta, Jackson e Sarr, con Sadio Mané a supporto. Nessun assente per infortunio o squalifica tra i Leoni della Teranga. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili in avvicinamento al fischio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Norvegia arriva a questa partita con un bilancio recente di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima gara, la vittoria per 4-1 sull'Iraq ai Mondiali, è il risultato più significativo del periodo. In precedenza, i norvegesi avevano pareggiato 1-1 con il Marocco e vinto 3-1 contro la Svezia in amichevole. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Olanda per 2-1. Complessivamente, la Norvegia ha segnato 9 gol e ne ha subiti 4 nelle ultime cinque partite.

Il Senegal presenta invece un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. La sconfitta più recente è quella per 3-1 contro la Francia nella prima giornata dei Mondiali. Il Senegal aveva pareggiato 0-0 con l'Arabia Saudita in amichevole e perso 3-2 contro gli USA. Nelle due vittorie precedenti, i Leoni avevano battuto il Gambia 3-1 e il Perù 2-0. In totale, il Senegal ha segnato 7 reti e ne ha incassate 9 nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

NOR Ultima partita SEN 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Senegal 2 - 1 Norvegia 1 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 1/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

L'unico incontro disponibile nei dati risale al 1° marzo 2006, quando il Senegal si impose sulla Norvegia per 2-1 in un'amichevole.

Classifica





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