Dove vedere Norvegia-Inghilterra in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Quarti di finale Miami Stadium

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Norvegia-Inghilterra: data e orario

La Coppa del Mondo 2026 arriva al suo momento più atteso. Norvegia e Inghilterra si affrontano al Miami Stadium in un quarto di finale che mette di fronte due delle squadre più in forma del torneo.

La Norvegia ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta nella propria storia ai Mondiali. Erling Haaland è il trascinatore assoluto: ha segnato in tutte le partite del torneo, compresa una doppietta che ha eliminato il Brasile nel turno precedente.

L'Inghilterra di Thomas Tuchel arriva a Miami con quattro vittorie nelle ultime cinque gare. Harry Kane è in una forma straordinaria, e Jude Bellingham ha silenziato ogni critica con prestazioni da protagonista assoluto.

Tuchel deve però fare i conti con alcune preoccupazioni. Jarell Quansah è squalificato, Jordan Henderson si è infortunato, e Declan Rice ha saltato due sedute di allenamento consecutive per un problema fisico. La sua presenza dal primo minuto resta in dubbio.

Haaland, dal canto suo, ha dichiarato che tutta la pressione è sull'Inghilterra, presentandosi come outsider nonostante il rendimento della sua nazionale. Il norvegese affronterà diversi compagni di club nella difesa inglese, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla sfida.

Una partita che vale la semifinale mondiale. Di seguito tutte le informazioni su dove seguirla in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Il commissario tecnico della Norvegia Staale Solbakken dovrebbe schierare Nyland in porta, con una difesa composta da Ajer, Wolfe, Ryerson e Heggem. A centrocampo Berge, Oedegaard e Berg, mentre in attacco spazio a Haaland, Soerloth e Nusa. Non risultano infortuni o squalifiche tra i convocati norvegesi.

Sul fronte inglese, Thomas Tuchel deve rinunciare a Jarell Quansah, squalificato, e a Jordan Henderson, indisponibile per infortunio. Il ballottaggio sulla fascia destra vede Djed Spence favorito nel probabile undici, con Konsa e Burn a completare la retroguardia davanti a Pickford. Bellingham, Anderson e Gordon agiscono a supporto di Saka e Kane. La situazione di Declan Rice resta da monitorare: il centrocampista ha saltato gli ultimi allenamenti e la sua presenza dal primo minuto non è garantita. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili avvicinandosi al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 14 J. Henderson

26 J. Quansah

Stato di forma

La Norvegia si presenta al quarto di finale con quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque partite disputate in questi Mondiali, con 11 gol segnati. La vittoria più recente è arrivata contro il Brasile per 2-1 il 5 luglio, mentre in precedenza la squadra di Solbakken aveva battuto la Costa d'Avorio con lo stesso punteggio. L'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Francia per 4-1. La Norvegia ha segnato almeno due reti in quattro di queste cinque gare.

L'Inghilterra ha conquistato quattro vittorie e un pareggio nelle cinque uscite mondiali, segnando 10 gol e incassandone 6. La vittoria più recente è quella contro il Messico per 3-2 il 6 luglio. Gli inglesi hanno mantenuto una sola porta inviolata in questo periodo, lo 0-0 contro il Ghana, ma hanno dimostrato solidità offensiva con tre successi consecutivi prima del quarto di finale.

Precedenti

NOR Ultime 2 partite ING 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Inghilterra 1 - 0 Norvegia

Norvegia 0 - 1 Inghilterra 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 0/2

Gli ultimi due precedenti ufficiali tra le due nazionali risalgono a sfide amichevoli. L'incontro più recente si è disputato il 3 settembre 2014, con l'Inghilterra che ha vinto 1-0 in casa. In precedenza, il 26 maggio 2012, la Norvegia aveva ospitato l'Inghilterra senza riuscire a evitare un'altra sconfitta per 0-1. In entrambe le occasioni è stata l'Inghilterra a imporsi, con 2 gol segnati e 0 subiti.

Classifica





Nella fase a gironi, la Norvegia ha concluso al secondo posto del Girone I, mentre l'Inghilterra ha terminato prima nel Girone L.





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