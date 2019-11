Dove vedere Napoli-Salisburgo in tv e streaming

Il Napoli può centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Salisburgo: dove vedere la partita in tv e streaming.

Primo match-ball qualificazione per il che ospita il nella quarta giornata del Gruppo E di , gruppo che gli azzurri attualmente guidano con un punto di vantaggio sul .

Dopo la bella vittoria ottenuta in , in caso di successo anche al 'San Paolo', il Napoli salirebbe a 10 punti e se il Liverpool non dovesse perdere contro il , centrerebbe la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo.

Gli azzurri d'altronde sono ancora imbattutti in questa edizione della Champions League dove l'unico mezzo passo falso è stato il pareggio senza reti in .

Il Salisburgo invece, dopo la rotonda vittoria casalinga contro il Genk, ha perso di misura sia a Liverpool che contro il Napoli e sembra destinato a giocarsi il posto in con lo stesso Genk. Sempre che non centri l'impresa al 'San Paolo' e riapra clamorosamente il discorso qualificazione.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-SALISBURGO

Napoli-Salisburgo si gioca martedì 5 novembre 2019 allo stadio 'San Paolo' di Napoli. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. L'arbitro della gara sarà il polacco Marciniak.

DOVE VEDERE NAPOLI-SALISBURGO IN TV E STREAMING

Napoli-Salisburgo verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 484 del digitale terrestre e canale 253 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vedere Napoli-Salisburgo in diretta su pc, tablet e smarthone tramite Sky Go.

La partita sarà visibile pure in diretta streaming su Now TV per gli abbonati al servizio streaming di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SALISBURGO

Ancelotti, privo degli infortunati Malcuit, Ghoulam e Allan, potrebbe confermare l'undici sceso in campo a con Insigne esterno sinistro. A centrocampo ancora Zielinksi, favorito su Elmas, assieme a Fabian Ruiz. In attacco Mertens e Milik dovrebbero essere preferiti a Lozano e Llorente.

Il Salisburgo dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo e gli stessi uomini di due settimane fa. A guidare l'attacco, ovviamente, ci sarà sempre il giovanissimo bomber Haaland, già a segno all'andata.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens.

SALISBURGO (4-4-2): Carlos; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Daka, Januzovic, Szoboszlai, Minamino; Haaland, Hwang.