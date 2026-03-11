Goal.com
Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoLecce
Claudio D'Amato

Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Le info su formazioni, canale tv e copertura streaming di Napoli-Lecce, anticipo della ventinovesima giornata di Serie A.

Rincorsa Champions e salvezza si intrecciano nella sfida tra Napoli e Lecce.

L'anticipo della ventinovesima giornata di Serie A offre agli azzurri di consolidare il terzo posto restando in scia del Milan secondo, garantendo continuità al successo ottenuto venerdì scorso contro il Torino nonché al blitz di Verona.

I salentini però sono galvanizzati dalla vittoria pesante come un macigno colta domenica contro la Cremonese, in quello che ha assunto i contorni di un autentico spareggio retrocessione.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Napoli-Lecce, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Napoli-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Lecce crest
Lecce
LEC

Napoli-Lecce sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vedere Napoli-Lecce in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Lecce: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli-Lecce si gioca sabato 14 marzo 2026, alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Lecce

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Napoli-Lecce

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Forma

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

NAP

Ultime 5 partite

LEC

4

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

7

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
0/5

Classifica

