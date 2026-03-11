Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Rincorsa Champions e salvezza si intrecciano nella sfida tra Napoli e Lecce.

L'anticipo della ventinovesima giornata di Serie A offre agli azzurri di consolidare il terzo posto restando in scia del Milan secondo, garantendo continuità al successo ottenuto venerdì scorso contro il Torino nonché al blitz di Verona.

I salentini però sono galvanizzati dalla vittoria pesante come un macigno colta domenica contro la Cremonese, in quello che ha assunto i contorni di un autentico spareggio retrocessione.

Di seguito tutto ciò che c'è da sapere su Napoli-Lecce, incluse le info riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Napoli-Lecce in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Lecce sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vedere Napoli-Lecce in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita sarà disponibile anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Lecce: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Lecce si gioca sabato 14 marzo 2026, alle ore 18, allo stadio Diego Armando Maradona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Lecce Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco

Probabili formazioni Napoli-Lecce

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica