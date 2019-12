Dove vedere Napoli-Genk in tv e streaming

Ultima giornata di Champions League, dentro o fuori per il Napoli di Ancelotti: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Si chiudono i gironi di , il conoscerà il suo destino al termine della gara del San Paolo. Contro il , gli azzurri possono guadagnarsi la qualificazione agli ottavi, ma rischiano anche di retrocedere in a seconda di quanto succederà nell'altro campo.

A differenza del campionato il Napoli è in una posizione che lo porta a considerare solo sè stesso: in caso di pareggio sarà qualificazione al turno successivo, ovviamente idem con la vittoria. Sconfitto in casa dal Genk, dovrà invece sperare nel mancato successo del .

Sia Salisburgo che , rispettivamente terza e prima in classifica, sperano di approdare agli ottavi, con il Napoli che il destino tra le proprie mani: con una vittoria e un successo del Salisburgo dall'altra parte, azzurri avanti come prima del girone e austriaci come seconda.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-GENK

La sesta e ultima gara dei gironi di Champions League tra Napoli e Genk si giocherà martedì 10 dicembre 2019 alle ore 18:55. Appuntamento al San Paolo di Napoli per conoscere il futuro europeo degli azzurri.

DOVE VEDERE NAPOLI-GENK IN TV E STREAMING

Napoli-Genk verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, che si è assicurata i diritti della Champions League. La gara degli azzurri non avrà dunque una diffusione in chiaro. Per seguire la gara basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 253 del satellite).

Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta , sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone grazie all'app scaricabile sul sito di Sky o sullo store.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENK

Solito 4-4-2 per Carlo Ancelotti, che nel cuore della linea di difesa dovrebbe inserire Manolas dal 1’ al fianco dell’intoccabile Koulibaly. A centrocampo, Elmas ed Insigne potrebbero essere chiamati a presidiare gli out di destra e sinistra, mente al centro potrebbero agire Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco c’è Llorente che scalpita, le due maglie da titolari dovrebbero però andare a Lozano e Mertens.

Wolf dovrebbe affidarsi ad un 3-4-3 nel quale in mediana ci sarà il gioiello Berge al fianco di Hrosovsky, mentre Maehle e De Norre dovrebbero agire sugli esterni. In attacco, Samatta sarà il perno centrale di un tridente completato da Ito e Paintsil.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

GENK (3-4-3): Coucke; Dewaest, Cuesta, Lucumì; Maehle, Berge, Hrosovsky, De Norre; Ito, Samatta, Paintsil.