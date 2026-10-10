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Dove vedere Napoli-Frosinone in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Napoli vs Frosinone
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Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Napoli e Frosinone: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
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Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Napoli-Frosinone: data e orario

Il Napoli torna al Maradona per affrontare il Frosinone nella prima gara di Serie A dopo la sosta per le nazionali. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano continuità in un momento complicato, con una lista infortuni che pesa e interrogativi tattici ancora aperti.

Il Napoli arriva a questo appuntamento con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'1-1 con la Fiorentina è stato l'ultimo risultato prima della pausa, mentre la sconfitta contro l'Arsenal in Champions League e il ko casalingo con il Como hanno evidenziato le fragilità di questa squadra.

L'infermeria azzurra è affollata. Buongiorno, Olivera, Alisson Santos, Favasuli, Anguissa e Vergara sono tutti fuori. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva dopo l'operazione per un'aritmia benigna, ma la sua disponibilità per sabato resta da valutare. Allegri si troverà con scelte quasi obbligate.

Dall'altra parte, il Frosinone neopromosso sta sorprendendo. La squadra di Massimiliano Alvini ha vinto tre delle prime cinque partite di campionato, con il portiere Lorenzo Palmisani protagonista assoluto. Il 2-0 rifilato al Como — prima sconfitta dei lariani in cinque mesi — ha fatto capire che il Frosinone non è venuto in Serie A solo per partecipare.

Anche il Frosinone deve fare i conti con qualche assenza in attacco. Raimondo si è fermato con l'Under 21 e Birligea ha riportato problemi muscolari con la propria nazionale, lasciando Tomas Bobcek come principale opzione offensiva al Maradona.

Una sfida tra una squadra che cerca la propria identità e una neopromossa che vuole dimostrare di meritare la massima serie. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Napoli - Frosinone

4-2-3-1
Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicL. SpinazzolaL. SpinazzolaG. Di LorenzoG. Di LorenzoA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinN. LangN. LangK. De BruyneK. De BruyneB. GilmourB. GilmourS. LobotkaS. LobotkaM. PolitanoM. PolitanoR. HoejlundR. HoejlundL. PalmisaniL. PalmisaniG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaR. SchmidR. SchmidP. MasiniP. MasiniG. CaloG. CaloG. KvernadzeG. Kvernadzeteam-logoT. BobcekF. GhedjemisF. Ghedjemis
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
Napoli

Formazione titolare

Frosinone

Allenatore

  • M. Allegri
  • M. Alvini

Il Napoli affronta questa partita con una lunga lista di indisponibili: Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera, Alisson Santos, Favasuli, Anguissa, Antonio Vergara e altri sono tutti out. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità medica dopo l'intervento per aritmia benigna, ma non è certo che venga impiegato dal primo minuto. Il probabile undici di Allegri prevede Milinkovic-Savic in porta, con Di Lorenzo, Rrahmani e Rafa Marin in difesa, e De Bruyne, Lobotka e Gilmour a centrocampo.

Il Frosinone di Alvini è privo di Monterisi, Raimondo e Grillitsch. Con Birligea fermato da un infortunio muscolare durante la sosta, il polacco Tomas Bobcek dovrebbe guidare l'attacco ospite al Maradona. Palmisani si conferma tra i pali per i ciociari.

Stato di forma

NAP

NAP - Forma

COM
S1-2
INT
S3-2
ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FRC

FRC - Forma

SAS
S1-1
VEN
V3-2
GEN
D1-1
COM
V2-0
BEN
V2-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Napoli ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare, segnando cinque gol e subendone otto. Il risultato più recente è l'1-1 contro la Fiorentina in Serie A, mentre l'1-0 sul Bologna resta l'unica vittoria del periodo. Le sconfitte contro Arsenal, Inter e Como evidenziano una vulnerabilità difensiva che Allegri non ha ancora risolto.

Il Frosinone ha vinto due delle ultime quattro gare ufficiali di campionato, con un pareggio e una sconfitta in Coppa Italia a completare il quadro. Il 2-0 rifilato al Como è il risultato di maggior rilievo, mentre l'1-1 col Genoa e il 3-2 sul Venezia mostrano una squadra capace di segnare ma non sempre solida. In campionato, il Frosinone ha segnato sette gol nelle ultime quattro partite di Serie A.

Precedenti

Testa a testa

NapoliPareggioFrosinone
3
1
1
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
FIN
Coppa Italia
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
4
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Napoli badge
Napoli
NAP
3
FIN
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
FIN
11Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2024, quando la sfida al Maradona terminò 2-2 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci in tutte le competizioni, il Napoli ha prevalso in tre occasioni — incluso il netto 4-0 casalingo del dicembre 2018 e il 3-1 in trasferta nell'agosto 2023 — mentre il Frosinone ha vinto una volta, con il clamoroso 4-0 in Coppa Italia nel dicembre 2023. Un pareggio completa la serie.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
5410143+1113
D
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
D
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
D
V
V
S
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
S
V
V
V
D
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
D
V
S
S
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
S
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
511347-34
V
S
D
S
S
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
S
D
S
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
D
V
S
S
S
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
D
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In classifica di Serie A, il Frosinone occupa una posizione più alta del Napoli, un dato che racconta bene le difficoltà degli azzurri in questo avvio di stagione e l'ottimo impatto dei ciociari nella massima serie.


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