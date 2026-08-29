Dove vedere Napoli-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 30 ago 2026 - 12:30 Diego Armando Maradona

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Napoli-Como: domenica 30 agosto ore 18:30

Il Napoli ospita il Como al Diego Armando Maradona nella seconda giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano continuità dopo un avvio convincente, mentre la squadra di Cesc Fabregas affronta il suo secondo impegno in campionato con ambizioni ben precise.

Il Napoli ha aperto la stagione con una vittoria esterna a Genova, segno che il lavoro di Allegri in estate ha già prodotto una base solida. Il mercato, però, resta aperto e la dirigenza lavora ancora per rinforzare il reparto offensivo prima della chiusura della finestra estiva.

Il Como arriva a Napoli dopo aver pareggiato all'esordio contro l'Udinese. La squadra lariana vive un'estate di grandi cambiamenti: Samuele Ricci è in arrivo dal Milan in prestito, mentre Alvaro Morata ha lasciato il club per trasferirsi in prestito al Leganes, in Segunda División spagnola.

Entrambe le squadre partecipano alla Champions League 2026/27, un contesto che aggiunge peso specifico a ogni risultato in campionato. Per il Como si tratta di un debutto storico nella competizione europea più importante, conquistato con una qualificazione straordinaria all'ultima giornata della scorsa stagione.

La sfida al Maradona si preannuncia equilibrata, come suggerisce la storia recente tra le due formazioni. Per sapere come seguirla in diretta, ecco tutte le informazioni su TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

In casa Napoli, Allegri dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci, indisponibili per infortunio. Il tecnico dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Meret; Rrahmani, Di Lorenzo, Spinazzola, Rafa Marin; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Hoejlund, Alisson Santos.

Il Como di Fabregas recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente è Jayden Addai, fuori per infortunio. La probabile formazione lariana prevede Butez in porta, con Valle, Ramon, Chalobah e Couto in difesa e Da Cunha e Milla in mediana; Baturina, Diao, Nico Paz agiranno a supporto di Douvikas.

Stato di forma

Il Napoli arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Gli azzurri hanno esordito in Serie A con un 2-0 sul campo del Genoa, preceduto da un'amichevole in cui avevano travolto l'Aris Salonicco per 6-2. In totale nelle cinque gare considerate, il Napoli ha segnato undici gol e ne ha subiti quattro.

Il Como ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I lariani hanno pareggiato l'1-1 contro l'Udinese alla prima giornata mentre avevano chiuso la pre-season con un doppio appuntamento contro il Liverpool (2-0 e 0-0). Nel periodo anche un 1-1 contro l'Arsenal e una vittoria 3-2 contro il Famalicao.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 2 maggio 2026, quando Como e Napoli si sono divise la posta con uno 0-0 in Serie A. Considerando gli ultimi cinque precedenti, il bilancio è di una vittoria per il Napoli, una per il Como e tre pareggi. L'unico successo partenopeo è il 3-1 casalingo dell'ottobre 2024, mentre il Como si è imposto 2-1 nel febbraio 2025.

Classifica





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