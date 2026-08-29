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Simone Giromini

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Dove vedere Napoli-Como in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Napoli e Como: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2
Diego Armando Maradona

Napoli-Como è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per accedere alla copertura live della partita.

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Napoli-Como: domenica 30 agosto ore 18:30

Il Napoli ospita il Como al Diego Armando Maradona nella seconda giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri cercano continuità dopo un avvio convincente, mentre la squadra di Cesc Fabregas affronta il suo secondo impegno in campionato con ambizioni ben precise.

Il Napoli ha aperto la stagione con una vittoria esterna a Genova, segno che il lavoro di Allegri in estate ha già prodotto una base solida. Il mercato, però, resta aperto e la dirigenza lavora ancora per rinforzare il reparto offensivo prima della chiusura della finestra estiva.

Il Como arriva a Napoli dopo aver pareggiato all'esordio contro l'Udinese. La squadra lariana vive un'estate di grandi cambiamenti: Samuele Ricci è in arrivo dal Milan in prestito, mentre Alvaro Morata ha lasciato il club per trasferirsi in prestito al Leganes, in Segunda División spagnola.

Entrambe le squadre partecipano alla Champions League 2026/27, un contesto che aggiunge peso specifico a ogni risultato in campionato. Per il Como si tratta di un debutto storico nella competizione europea più importante, conquistato con una qualificazione straordinaria all'ultima giornata della scorsa stagione.

La sfida al Maradona si preannuncia equilibrata, come suggerisce la storia recente tra le due formazioni. Per sapere come seguirla in diretta, ecco tutte le informazioni su TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Probabili formazioni Napoli - Como

4-3-3
Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
1A. Meret13A. Rrahmani22G. Di Lorenzo37L. Spinazzola16R. Marin68S. Lobotka99A. Zambo Anguissa8S. McTominay19R. Hoejlund27A. Santos21M. Politano1J. Butez3A. Valle27Y. Couto4J. Ramon99T. Chalobah20M. Baturina11A. Diao7L. Da Cunha10N. Paz6L. Milla9A. Douvikas
Como crest
Como
COM
4-3-3
Napoli

Formazione titolare

Como

Allenatore

  • M. Allegri
  • C. Fabregas

In casa Napoli, Allegri dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno e Luca Marianucci, indisponibili per infortunio. Il tecnico dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare: Meret; Rrahmani, Di Lorenzo, Spinazzola, Rafa Marin; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Hoejlund, Alisson Santos.

Il Como di Fabregas recupera quasi tutti i suoi effettivi: l'unico assente è Jayden Addai, fuori per infortunio. La probabile formazione lariana prevede Butez in porta, con Valle, Ramon, Chalobah e Couto in difesa e Da Cunha e Milla in mediana; Baturina, Diao, Nico Paz agiranno a supporto di Douvikas.

Stato di forma

NAP

NAP - Forma

CAR
V2-0
OSA
V2-1
CEL
D1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COM

COM - Forma

FAM
V3-2
ARS
S1-1
LIV
D0-0
LIV
S2-0
UDI
D1-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Napoli arriva a questa partita con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Gli azzurri hanno esordito in Serie A con un 2-0 sul campo del Genoa, preceduto da un'amichevole in cui avevano travolto l'Aris Salonicco per 6-2. In totale nelle cinque gare considerate, il Napoli ha segnato undici gol e ne ha subiti quattro.

Il Como ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. I lariani hanno pareggiato l'1-1 contro l'Udinese alla prima giornata mentre avevano chiuso la pre-season con un doppio appuntamento contro il Liverpool (2-0 e 0-0). Nel periodo anche un 1-1 contro l'Arsenal e una vittoria 3-2 contro il Famalicao.

Precedenti

Testa a testa

NapoliPareggioComo
1
2
2
Serie A
Como badge
Como
COM
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Coppa Italia
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Como badge
Como
COM
1
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Como badge
Como
COM
0
FIN
Serie A
Como badge
Como
COM
2
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
3
Como badge
Como
COM
1
FIN
5Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 2 maggio 2026, quando Como e Napoli si sono divise la posta con uno 0-0 in Serie A. Considerando gli ultimi cinque precedenti, il bilancio è di una vittoria per il Napoli, una per il Como e tre pareggi. L'unico successo partenopeo è il 3-1 casalingo dell'ottobre 2024, mentre il Como si è imposto 2-1 nel febbraio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
2
RomaRomaROM
110040+43
V
3
InterInterINT
110041+33
V
4
LecceLecceLEC
110020+23
V
5
NapoliNapoliNAP
110020+23
V
6
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
7
CagliariCagliariCGL
110010+13
V
8
JuventusJuventusJUV
110010+13
V
9
LazioLazioLAZ
110010+13
V
10
ComoComoCOM
10101101
D
11
UdineseUdineseUDI
10101101
D
12
SassuoloSassuoloSAS
100112-10
S
13
TorinoTorinoTOR
100112-10
S
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
S
15
FrosinoneFrosinoneFRC
100101-10
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
100101-10
S
17
GenoaGenoaGEN
100102-20
S
18
MonzaMonzaMON
100114-30
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
100104-40
S
20
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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