Dove vedere Napoli-Cagliari in tv e streaming

Il Napoli sfida il Cagliari nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti ospita il di Rolando Maran nella 5ª giornata infrasettimanale del campionato di . I partenopei sono terzi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta nel big match di con la , mentre i sardi occupano il 9° posto a quota 6 punti, con un cammino di 2 sconfitte e 2 vittorie consecutive su e .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Fra gli azzurri Insigne e Mertens sono i migliori marcatori della rosa con 3 goal segnati a testa, fra i rossoblù invece capitan Ceppitelli, João Pedro e Simeone hanno realizzato tutti 2 reti. Nei 33 precedenti in Serie A fra le due squadre in casa dei campani, guida in modo netto il Napoli con 20 vittorie, 9 pareggi e 4 successi dei sardi.

L'ultima sconfitta dei partenopei al San Paolo con i sardi è datata 26 agosto 2007: in quell'occasione i rossoblù allenati dall'attuale tecnico del , Marco Giampaolo, si imposero per 2-0 con le reti di Matri e di su calcio di rigore. Il Cagliari arriva al confronto con numerose assenze: Cragno, Pavoletti, Nainggolan e Faragò non saranno della partita per infortunio. Nel Napoli invece resta in dubbio il greco Manolas, che continua a risentire di problemi muscolari al polpaccio.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-CAGLIARI

La sfida Napoli-Cagliari si giocherà la sera di mercoledì 25 settembre 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli con fischio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-CAGLIARI IN TV E STREAMING

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite). Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

Sarà inoltre possibile seguire Napoli-Cagliari in diretta streaming sulla piattaforma Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-CAGLIARI

Ancora turnover per Ancelotti, che prosegue nelle rotazioni visti i molti impegni nel giro di pochi giorni. Davanti, viste anche le caratteristiche difensive dell'avversario, potrebbero partire dal 1' Mertens e Lozano. A centrocampo è probabile il rientro di Callejón a destra, con Insigne dalla parte opposta e la coppia Allan-Zielinski al centro. Fra i pali dovrebbe rivedersi Meret, così come Di Lorenzo e Mario Rui da terzini titolari. Viste le condizioni non ottimali, invece, in mezzo dovrebbe riposare ancora Manolas: al suo posto conferma in vista per il serbo Maksimovic.

Continuano i problemi legati agli infortuni per Maran, in particolar modo a centrocampo dove mancheranno Nainggolan e, a causa del problemino muscolare rimediato con il Genoa, il regista Cigarini. Il playmaker sarà così con ogni probabilità l'uruguayano Oliva, che ha debuttato in Serie A venerdì scorso alla Sardegna Arena, con Nandez e l'ex Rog mezzali. Sempre out i lungodegenti Cragno, Faragò e Pavoletti, in attacco è possibile la riproposizione della coppia composta da João Pedro e Simeone, ma per il Cholito potrebbe esserci un turno di riposo: in questo caso giocherebbe Cerri. Alle loro spalle è ballottaggio sulla trequarti tra Castro e Birsa. Dubbi anche in difesa, dove potrebbe star fuori Cacciatore in favore di Pinna. Al centro rischia anche Pisacane, con l'opzione Klavan che resta valida.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone.