Dove vedere Napoli-Bologna in tv e streaming

Il Napoli sfida il Bologna nella 14ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Carlo Ancelotti, dopo il pareggio in con il , si rituffa sul campionato di , che lo vede opposto al di Sinisa Mihajlovic nella 14ª giornata. I partenopei sono in ritardo in classifica e hanno bisogno dei 3 punti per non far allontanare troppo la zona Champions: attualmente occupano il 7° posto con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, e hanno 5 lunghezze di ritardo dal 4° posto, occupato in coabitazione da e .

Gli emiliani si trovano invece in 14ª posizione assieme a e a quota 13 punti, con un cammino di 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Nei 60 precedenti disputati in Serie A in casa dei partenopei, questi ultimi conducono con 28 vittorie, 23 pareggi e 9 affermazioni rossoblù.

Le due squadre non attraversano un periodo brillante di forma: da un lato il Napoli non vince in campionato da 5 gare, avendo rimediato 4 pareggi e una sconfitta, dall'altro il Bologna ha vinto appena una delle ultime 10 gare di Serie A (3 pareggi e 6 sconfitte).

Il Bologna è terzo nei 5 maggiori campionati europei fra le squadre che hanno ricevuto più ammonizioni (42) dietro (49) e Leganés (43). Fra i partenopei il polacco Arkadiusz Milik, attualmente infortunato, è il miglior marcatore con 5 reti all'attivo, fra gli emiliani invece il giocatore più prolifico è l'argentino Rodrigo Palacio, autore di 4 goal.

La squadra rossoblù è inoltre la vittima preferita dell'attaccante belga del Napoli Dries Mertens, che in carriera ha realizzato ben 11 reti in campionato alla formazione emiliana.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-BOLOGNA

Napoli-Bologna si giocherà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-BOLOGNA IN TV E STREAMING

La sfida Napoli-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati avranno anche la possibilità grazie a Sky Go di godersi la partita in diretta sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

Rispetto all'undici sceso in campo ad Anfield contro il Liverpool, Ancelotti dovrebbe rilanciare Callejón sulla fascia destra. Fabian Ruiz non è al meglio: a centrocampo dovrebbe esserci Elmas con Allan. Insigne ha recuperato dal problema al gomito e si candida per una maglia da titolare accanto a Mertens. Sulla sinistra spazio a Zielinski. Di Lorenzo tornerà ad agire da terzino destro, con Hysaj o Mario Rui a sinistra e in mezzo la coppia centrale Manolas-Koulibaly.

Mihajlovic recupera davanti Destro almeno per la panchina, mentre il centravanti titolare sarà ancora una volta Palacio. A suo supporto non c'è Soriano, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio: al suo posto Dzemaili potrebbe essere preferito a Svanberg accanto ad Orsolini e Sansone. Sulla mediana Poli affiancherà Medel. In difesa, davanti a Skorupski, Tomiyasu potrebbe spuntarla su Mbaye come terzino destro, mentre a sinistra ci sarà Krejci e al centro la coppia composta da Bani e Danilo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Insigne.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.