Dove vedere Napoli-Bodoe/Glimt in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Napoli vs Bodø/Glimt è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Napoli-Bodoe/Glimt: martedì 20 ottobre ore 21

Il Napoli ospita il Bodø/Glimt allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Massimiliano Allegri si trova sotto pressione dopo un avvio di stagione difficile. I partenopei hanno perso cinque delle nove partite disputate tra tutte le competizioni, e il pesante 3-1 subito dal Villarreal in Champions League ha alimentato le polemiche attorno alla gestione tecnica.

Anche il rapporto tra Allegri e Kevin De Bruyne è finito sotto i riflettori dopo quella sconfitta in Spagna, con il ruolo del centrocampista belga sempre più al centro del dibattito tattico. Come Allegri gestirà questa situazione potrebbe determinare le sorti della stagione azzurra.

Il Bodø/Glimt arriva invece in grande fiducia. I norvegesi hanno battuto il Borussia Dortmund 1-0 in trasferta all'Aspmyra Stadion nella giornata precedente di Champions League, un risultato che ha confermato la loro capacità di sorprendere le grandi d'Europa.

Kjetil Knutsen ha costruito una squadra compatta e difficile da affrontare, capace di vincere quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il Bodø/Glimt non andrà a Napoli per fare da comparsa.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Napoli, Allegri dovrà fare a meno di diversi elementi: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara e David Neres sono tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Vanja Milinkovic-Savic in porta, con una difesa composta da Benoit Badiashile, Amir Rrahmani e Rafa Marin; a centrocampo spazio a Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Stanislav Lobotka, mentre Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola agiranno sugli esterni con Noa Lang a supporto di Rasmus Hoejlund.

Il Bodø/Glimt di Kjetil Knutsen dovrebbe schierarsi con Nikita Haikin tra i pali, una linea difensiva formata da Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen e Fredrik Sjoevold, e un centrocampo con Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet e Sondre Auklend; davanti agiscono Ole Blomberg, Jens Petter Hauge e Andreas Helmersen.

Stato di forma

Il Napoli arriva a questa partita con un ruolino di marcia di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è arrivata contro il Venezia in Serie A per 1-0, preceduta dal 3-1 subito dal Villarreal in Champions League. La nota più positiva del periodo recente resta il netto 3-0 rifilato al Frosinone.

Il Bodø/Glimt si presenta invece con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. I norvegesi vengono dalla vittoria per 0-2 contro l'Hamarkameratene in Eliteserien e, soprattutto, dal successo per 1-0 contro il Borussia Dortmund in Champions League. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Brann in campionato.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra Napoli e Bodø/Glimt. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Classifica





In Champions League, il Napoli è attualmente fuori dalle zone che garantiscono la qualificazione diretta e che rende questa partita fondamentale per risalire la classifica. Il Bodø/Glimt è in una posizione migliore, ma ha bisogno di punti per consolidare quanto fatto finora e tenere aperta ogni opzione per il proseguimento della competizione.





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