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Champions League
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Diego Armando Maradona
team-logoBodoe/Glimt
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Napoli-Bodoe/Glimt in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Napoli e Bodoe/Glimt: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 3
Diego Armando Maradona

Napoli vs Bodø/Glimt è disponibile in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Napoli-Bodoe/Glimt: martedì 20 ottobre ore 21

Il Napoli ospita il Bodø/Glimt allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Massimiliano Allegri si trova sotto pressione dopo un avvio di stagione difficile. I partenopei hanno perso cinque delle nove partite disputate tra tutte le competizioni, e il pesante 3-1 subito dal Villarreal in Champions League ha alimentato le polemiche attorno alla gestione tecnica.

Anche il rapporto tra Allegri e Kevin De Bruyne è finito sotto i riflettori dopo quella sconfitta in Spagna, con il ruolo del centrocampista belga sempre più al centro del dibattito tattico. Come Allegri gestirà questa situazione potrebbe determinare le sorti della stagione azzurra.

Il Bodø/Glimt arriva invece in grande fiducia. I norvegesi hanno battuto il Borussia Dortmund 1-0 in trasferta all'Aspmyra Stadion nella giornata precedente di Champions League, un risultato che ha confermato la loro capacità di sorprendere le grandi d'Europa.

Kjetil Knutsen ha costruito una squadra compatta e difficile da affrontare, capace di vincere quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il Bodø/Glimt non andrà a Napoli per fare da comparsa.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita in TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Napoli - Bodoe/Glimt

3-4-2-1
Napoli crest
Napoli
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BlombergO. BlombergJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
Napoli

Formazione titolare

Bodoe/Glimt

Allenatore

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Per il Napoli, Allegri dovrà fare a meno di diversi elementi: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara e David Neres sono tutti indisponibili per infortunio. Il probabile undici titolare prevede Vanja Milinkovic-Savic in porta, con una difesa composta da Benoit Badiashile, Amir Rrahmani e Rafa Marin; a centrocampo spazio a Kevin De Bruyne, Scott McTominay e Stanislav Lobotka, mentre Giovanni Di Lorenzo e Leonardo Spinazzola agiranno sugli esterni con Noa Lang a supporto di Rasmus Hoejlund.

Il Bodø/Glimt di Kjetil Knutsen dovrebbe schierarsi con Nikita Haikin tra i pali, una linea difensiva formata da Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen e Fredrik Sjoevold, e un centrocampo con Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet e Sondre Auklend; davanti agiscono Ole Blomberg, Jens Petter Hauge e Andreas Helmersen.

Stato di forma

NAP

NAP - Forma

BOL
V1-0
FIO
D1-1
FRC
V3-0
VIL
S3-1
VEN
S1-0
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BOD

BOD - Forma

BRA
S2-1
RAN
V2-6
KBK
V3-1
BVB
V1-0
H-K
V0-2
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Napoli arriva a questa partita con un ruolino di marcia di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. La sconfitta più recente è arrivata contro il Venezia in Serie A per 1-0, preceduta dal 3-1 subito dal Villarreal in Champions League. La nota più positiva del periodo recente resta il netto 3-0 rifilato al Frosinone.

Il Bodø/Glimt si presenta invece con quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite. I norvegesi vengono dalla vittoria per 0-2 contro l'Hamarkameratene in Eliteserien e, soprattutto, dal successo per 1-0 contro il Borussia Dortmund in Champions League. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Brann in campionato.

Precedenti

Non sono disponibili precedenti tra Napoli e Bodø/Glimt. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Napoli è attualmente fuori dalle zone che garantiscono la qualificazione diretta e che rende questa partita fondamentale per risalire la classifica. Il Bodø/Glimt è in una posizione migliore, ma ha bisogno di punti per consolidare quanto fatto finora e tenere aperta ogni opzione per il proseguimento della competizione.


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