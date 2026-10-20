Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Le opzioni per seguire Napoli vs Bodø/Glimt in TV e live streaming sono indicate di seguito. La partita è trasmessa su NOW e Sky Sport.

Come vedere Napoli-Bodoe/Glimt con una VPN

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Napoli-Bodoe/Glimt: data e orario

Il Napoli ospita il Bodø/Glimt allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in una sfida di Champions League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Per Massimiliano Allegri e i suoi uomini, la pressione è palpabile. Quattro sconfitte in otto partite tra tutte le competizioni hanno alimentato le critiche, e il pesante 3-1 subito in casa del Villarreal in Champions League ha lasciato ferite aperte. In Serie A, la situazione non è migliorata: il Napoli è caduto anche contro il Venezia, perdendo 1-0 contro una squadra ultima in classifica. L'umore intorno al club è tutt'altro che sereno.

Al centro delle polemiche c'è anche il rapporto tra Allegri e Kevin De Bruyne. Il tecnico ha dovuto affrontare i media per chiarire un acceso scambio di vedute con il centrocampista belga avvenuto in panchina durante la sconfitta contro il Villarreal, un episodio che ha contribuito ad alimentare le voci su una crisi interna al gruppo.

Il Bodø/Glimt arriva invece con il vento in poppa. I norvegesi hanno inflitto una sconfitta shock al Borussia Dortmund per 1-0 all'Aspmyra Stadion, dimostrando che sanno come rendere la vita difficile alle grandi d'Europa. Kjetil Knutsen ha costruito una squadra capace di soffrire e colpire con efficacia, come confermato anche dalle quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

In classifica di Champions League, il Napoli occupa la 32ª posizione mentre il Bodø/Glimt è 24°: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per sperare di avanzare nella competizione.

Di seguito troverete tutte le informazioni su come seguire questa partita di Champions League in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Napoli di Allegri dovrà fare a meno di diversi giocatori: Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara e David Neres sono tutti indisponibili per infortunio. La formazione probabile prevede Vanja Milinkovic-Savic in porta, con una difesa composta da Badiashile, Rrahmani e Rafa Marin. A centrocampo dovrebbero agire De Bruyne, McTominay e Lobotka, con Di Lorenzo, Lang e Spinazzola sulle fasce. Rasmus Hoejlund è atteso come riferimento offensivo. Non risultano squalificati tra le fila partenopee.

Il Bodø/Glimt deve rinunciare a Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong, tutti fuori per infortunio. Knutsen dovrebbe schierare Haikin tra i pali, con una linea difensiva formata da Aleesami, Bjoerkan, Gundersen e Sjoevold. A centrocampo spazio a Patrick Berg e Brunstad Fet, con Auklend, Brynhildsen, Hauge e Helmersen a supporto. Nessun giocatore è squalificato tra gli ospiti.

Stato di forma

Il Napoli arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Venezia in Serie A, che ha fatto seguito al 3-1 subito dal Villarreal in Champions League. In precedenza, i partenopei avevano battuto il Frosinone 3-0 e pareggiato 1-1 con la Fiorentina. In cinque partite hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti altrettanti.

Il Bodø/Glimt presenta invece un ruolino di marcia più positivo: quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I norvegesi vengono dalla vittoria per 2-0 contro l'Hamarkameratene in Eliteserien e prima ancora avevano battuto il Borussia Dortmund 1-0 in Champions League, risultato che ha fatto scalpore in tutta Europa. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro il Brann. Complessivamente hanno segnato 12 gol e ne hanno subiti 4 nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Napoli e Bodø/Glimt nelle ultime cinque sfide. Ulteriori informazioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Classifica





In Champions League, il Napoli occupa attualmente la 32ª posizione, mentre il Bodø/Glimt è 24°. Entrambe le squadre necessitano di punti per migliorare la propria posizione nella fase a gironi.





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