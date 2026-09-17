Dove vedere Monza-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 5 18 set 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza-Sassuolo è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Monza-Sassuolo: venerdì 18 settembre ore 20.45

Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva a Monza forte di una vittoria che ha fatto rumore. I neroverdi hanno battuto la Juventus 3-2 all'ultimo minuto di recupero domenica scorsa, confermando di avere le idee chiare e la qualità per metterle in pratica.

Il Monza, invece, cerca disperatamente la prima vittoria stagionale. Ivan Juric ha raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato, l'ultima delle quali è terminata con una sconfitta per 3-2 in casa del Lecce. Per il tecnico croato, reduce da esperienze recenti non esaltanti, la pressione inizia a farsi sentire.

Aquilani porta in Brianza un centrocampo in forma straordinaria. Nemanja Matić ha dominato la gara contro la Juventus, e Vasilije Adžić ha segnato il gol decisivo oltre il 90°, esattamente un anno dopo aver fatto lo stesso con la maglia bianconera nel Derby d'Italia.

Per seguire la sfida in diretta, le informazioni su dove vedere la partita in TV e in streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Monza deve fare a meno di Matteo Pessina, Patrick Ciurria, Jan Ziolkowski e Idrissa Touré. L'undici probabile di Juric prevede Demba Thiam in porta, con Lucchesi, Kouadio e Carboni in difesa, Mangas e Birindelli sulle fasce, Folorunsho e Akinsanmiro a centrocampo e Colpani e Zeballos a supporto di Varela in attacco.

Anche nel Sassuolo ci saranno diverse assenze: out Fali Candé, Ismael Koné, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Sebastian Walukiewicz e Jay Idzes. Aquilani dovrebbe schierare Muric tra i pali, con Caleta-Car, Doig, Leysen e Cinquegrano nel reparto difensivo, Thorstvedt, Matić e Adžić a centrocampo, Laurienté, Berardi e Bowie in attacco.

Stato di forma

Il Monza ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'unico successo è arrivato in Coppa Italia contro il Torino (1-0), mentre in campionato i brianzoli hanno perso contro Inter (4-1), Udinese (3-2) e Lecce (3-2), pareggiando solo con il Parma (1-1).

Il Sassuolo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I neroverdi hanno vinto contro Juventus (3-2), Frosinone in Coppa Italia (1-1 con qualificazione) e Torino (2-1), pareggiato con il Bologna (2-2) e perso contro l'Atalanta (2-1).

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 gennaio 2024, quando il Monza si impose 1-0 in casa contro il Sassuolo in Serie A. Negli ultimi cinque incontri ufficiali, il Monza ha vinto due volte, il Sassuolo una, con due pareggi. L'unica vittoria esterna del Sassuolo in questo campione risale all'ottobre 2023, quando i neroverdi si imposero 1-0 al Mapei Stadium.

Classifica













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