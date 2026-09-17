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Serie A
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Stadio Brianteo
team-logoSassuolo
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Monza-Sassuolo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Monza e Sassuolo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 5
Stadio Brianteo

Monza-Sassuolo è trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Monza-Sassuolo: venerdì 18 settembre ore 20.45

Il Sassuolo di Alberto Aquilani arriva a Monza forte di una vittoria che ha fatto rumore. I neroverdi hanno battuto la Juventus 3-2 all'ultimo minuto di recupero domenica scorsa, confermando di avere le idee chiare e la qualità per metterle in pratica.

Il Monza, invece, cerca disperatamente la prima vittoria stagionale. Ivan Juric ha raccolto un solo punto nelle prime quattro giornate di campionato, l'ultima delle quali è terminata con una sconfitta per 3-2 in casa del Lecce. Per il tecnico croato, reduce da esperienze recenti non esaltanti, la pressione inizia a farsi sentire.

Aquilani porta in Brianza un centrocampo in forma straordinaria. Nemanja Matić ha dominato la gara contro la Juventus, e Vasilije Adžić ha segnato il gol decisivo oltre il 90°, esattamente un anno dopo aver fatto lo stesso con la maglia bianconera nel Derby d'Italia.

Per seguire la sfida in diretta, le informazioni su dove vedere la partita in TV e in streaming sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Monza - Sassuolo

3-4-2-1
Monza crest
Monza
MON
Formazione
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
D. ThiamD. ThiamL. LucchesiL. LucchesiE. KouadioE. KouadioA. CarboniA. CarboniA. BakouneA. BakouneS. BirindelliS. BirindelliM. FolorunshoM. FolorunshoA. ColpaniA. Colpaniteam-logoE. ZeballosE. AkinsanmiroE. AkinsanmiroG. VarelaG. VarelaA. MuricA. MuricD. Caleta-CarD. Caleta-CarJ. DoigJ. Doigteam-logoF. LeysenS. CinquegranoS. CinquegranoK. ThorstvedtK. ThorstvedtN. MaticN. MaticV. AdzicV. AdzicA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiK. BowieK. Bowie
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
Monza

Formazione titolare

Sassuolo

Allenatore

  • I. Juric
  • A. Aquilani

Il Monza deve fare a meno di Matteo Pessina, Patrick Ciurria, Jan Ziolkowski e Idrissa Touré. L'undici probabile di Juric prevede Demba Thiam in porta, con Lucchesi, Kouadio e Carboni in difesa, Mangas e Birindelli sulle fasce, Folorunsho e Akinsanmiro a centrocampo e Colpani e Zeballos a supporto di Varela in attacco.

Anche nel Sassuolo ci saranno diverse assenze: out Fali Candé, Ismael Koné, Cristian Volpato, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Sebastian Walukiewicz e Jay Idzes. Aquilani dovrebbe schierare Muric tra i pali, con Caleta-Car, Doig, Leysen e Cinquegrano nel reparto difensivo, Thorstvedt, Matić e Adžić a centrocampo, Laurienté, Berardi e Bowie in attacco.

Stato di forma

MON

MON - Forma

INT
S4-1
UDI
S2-3
TOR
V0-1
PAR
D1-1
LEC
S3-2
Gol segnato (subito)
7/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SAS

SAS - Forma

ATA
S2-1
TOR
V2-1
FRC
V1-1
BOL
D2-2
JUV
V3-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Il Monza ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. L'unico successo è arrivato in Coppa Italia contro il Torino (1-0), mentre in campionato i brianzoli hanno perso contro Inter (4-1), Udinese (3-2) e Lecce (3-2), pareggiando solo con il Parma (1-1).

Il Sassuolo ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I neroverdi hanno vinto contro Juventus (3-2), Frosinone in Coppa Italia (1-1 con qualificazione) e Torino (2-1), pareggiato con il Bologna (2-2) e perso contro l'Atalanta (2-1).

Precedenti

Testa a testa

MonzaPareggioSassuolo
3
2
0
Amichevoli dei club
Monza badge
Monza
MON
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
2
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Monza badge
Monza
MON
1
FIN
Serie A
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Monza badge
Monza
MON
2
FIN
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FIN
7Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 28 gennaio 2024, quando il Monza si impose 1-0 in casa contro il Sassuolo in Serie A. Negli ultimi cinque incontri ufficiali, il Monza ha vinto due volte, il Sassuolo una, con due pareggi. L'unica vittoria esterna del Sassuolo in questo campione risale all'ottobre 2023, quando i neroverdi si imposero 1-0 al Mapei Stadium.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
InterInterINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
D
4
LazioLazioLAZ
431063+310
D
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
S
V
6
MilanMilanMIL
422074+38
D
D
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
D
V
V
S
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
S
D
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
D
V
S
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
S
S
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
S
S
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
S
S
V
D
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
S
V
S
S
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
S
S
S
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
S
D
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
401326-41
S
D
S
S
18
MonzaMonzaMON
4013611-51
S
D
S
S
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione




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