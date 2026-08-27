Dove vedere Milan-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 2 28 ago 2026 - 14:45 San Siro

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Milan-Venezia: venerdì 28 agosto ore 20:45

Il Milan ospita il Venezia a San Siro nella seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Ruben Amorim cercano continuità dopo il successo in trasferta contro il Torino, mentre i lagunari arrivano a Milano dopo la sconfitta all'esordio contro il Lecce.

Il Milan ha aperto la stagione con una vittoria per 2-1 a Torino, con Alphadjo Cisse protagonista assoluto al debutto: il giovane trequartista ha segnato il primo gol in Serie A e ha convinto Amorim a puntare forte su di lui nel suo sistema di gioco. Una partenza incoraggiante per una squadra che sta ancora trovando la sua identità sotto la guida del tecnico portoghese.

Sullo sfondo, però, il mercato continua a tenere banco. Rafael Leao non è nella lista dei disponibili e il suo futuro in rossonero appare sempre più compromesso, con Galatasaray e Aston Villa che si contendono la sua firma.

Il Venezia di Giovanni Stroppa ha perso 2-0 contro il Lecce all'esordio in campionato e si presenta a San Siro con l'obiettivo di riscattarsi. La squadra lagunare, tornata in Serie A, sa che le trasferte nei grandi stadi saranno prove di maturità fondamentali per la salvezza.

Nel recente passato i precedenti sorridono nettamente al Milan: i rossoneri hanno vinto le ultime quattro sfide di campionato contro il Venezia, spesso con margini ampi. Il Venezia dovrà fare di più per invertire un trend sfavorevole.

Per seguire Milan-Venezia in diretta TV e live streaming, le informazioni su canale e orario sono riportate di seguito.

Formazioni

Il Milan deve fare a meno di Rafael Leao e degli esuberi Santiago Gimenez, Warren Bondo, Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Nessuno squalificato. Amorim dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Maignan; Pavlovic, De Winter, Bartesaghi; Chukwueze, Musah, Jashari, Loftus-Cheek, Estupinan; Cisse, Goncalo Ramos.

Il Venezia recupera qualche elemento rispetto all'esordio, ma Stroppa dovrà rinunciare a Marin Sverko, Andrea Adorante e Matias Moreno per infortunio. Nessun giocatore squalificato. La probabile formazione ospite prevede: Stankovic; Schingtienne, Franjic, Bella-Kotchap, Hainaut; Busio, Correia, Basic; Kike Perez; Adams, Yeboah. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Milan ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. I rossoneri hanno aperto la stagione di Serie A con un successo per 2-1 a Torino e in precedenza avevano battuto il Manchester United per 4-2 in amichevole. L'unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea per 3-0, sempre in amichevole estiva. In totale, nelle cinque gare, il Milan ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

Il Venezia ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque. L'unico risultato utile in competizioni ufficiali è il 3-2 sul Modena in Coppa Italia, mentre in campionato è arrivata la sconfitta per 0-2 contro il Lecce. I lagunari hanno segnato 8 gol e ne hanno incassati 13 nel periodo considerato.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 27 aprile 2025, quando il Milan vinse 2-0 in casa del Venezia in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti in campionato il Milan ha vinto quattro volte, con il Venezia che non è riuscito a imporsi in nessuna occasione. I rossoneri hanno segnato complessivamente 13 gol contro i 2 dei lagunari nel periodo considerato.

Classifica





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