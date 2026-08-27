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Simone Giromini

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Dove vedere Milan-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Milan e Venezia: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 2
San Siro

Milan-Venezia è disponibile in diretta su DAZN. Di seguito il canale e il link per attivare o accedere al servizio di streaming.

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Milan-Venezia: venerdì 28 agosto ore 20:45

Il Milan ospita il Venezia a San Siro nella seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Ruben Amorim cercano continuità dopo il successo in trasferta contro il Torino, mentre i lagunari arrivano a Milano dopo la sconfitta all'esordio contro il Lecce.

Il Milan ha aperto la stagione con una vittoria per 2-1 a Torino, con Alphadjo Cisse protagonista assoluto al debutto: il giovane trequartista ha segnato il primo gol in Serie A e ha convinto Amorim a puntare forte su di lui nel suo sistema di gioco. Una partenza incoraggiante per una squadra che sta ancora trovando la sua identità sotto la guida del tecnico portoghese.

Sullo sfondo, però, il mercato continua a tenere banco. Rafael Leao non è nella lista dei disponibili e il suo futuro in rossonero appare sempre più compromesso, con Galatasaray e Aston Villa che si contendono la sua firma.

Il Venezia di Giovanni Stroppa ha perso 2-0 contro il Lecce all'esordio in campionato e si presenta a San Siro con l'obiettivo di riscattarsi. La squadra lagunare, tornata in Serie A, sa che le trasferte nei grandi stadi saranno prove di maturità fondamentali per la salvezza.

Nel recente passato i precedenti sorridono nettamente al Milan: i rossoneri hanno vinto le ultime quattro sfide di campionato contro il Venezia, spesso con margini ampi. Il Venezia dovrà fare di più per invertire un trend sfavorevole.

Per seguire Milan-Venezia in diretta TV e live streaming, le informazioni su canale e orario sono riportate di seguito.

Formazioni

Probabili formazioni Milan - Venezia

3-4-2-1
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Venezia crest
Venezia
VEN
3-5-2
16M. Maignan31S. Pavlovic5K. De Winter34M. Gila21S. Chukwueze80Y. Musah70A. Cisse14L. Modric8R. Loftus-Cheek2P. Estupinan9G. Ramos1F. Stankovic3J. Schingtienne4B. Franjic17A. Bella-Kotchap18A. Hainaut6G. Busio14T. Correia26T. Basic71K. Perez45A. Adams10J. Yeboah
Venezia crest
Venezia
VEN
3-4-2-1
Milan

Formazione titolare

Venezia

Allenatore

  • R. Amorim
  • G. Stroppa

Il Milan deve fare a meno di Rafael Leao e degli esuberi Santiago Gimenez, Warren Bondo, Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Nessuno squalificato. Amorim dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Maignan; Pavlovic, De Winter, Bartesaghi; Chukwueze, Musah, Jashari, Loftus-Cheek, Estupinan; Cisse, Goncalo Ramos.

Il Venezia recupera qualche elemento rispetto all'esordio, ma Stroppa dovrà rinunciare a Marin Sverko, Andrea Adorante e Matias Moreno per infortunio. Nessun giocatore squalificato. La probabile formazione ospite prevede: Stankovic; Schingtienne, Franjic, Bella-Kotchap, Hainaut; Busio, Correia, Basic; Kike Perez; Adams, Yeboah. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

CEL
D2-2
INT
D1-1
CHE
S3-0
MUN
V2-4
TOR
V1-2
Gol segnato (subito)
9/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
VEN

VEN - Forma

GAL
V0-3
SEN
S4-3
B29
D2-2
MOD
V3-2
LEC
S0-2
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Milan ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. I rossoneri hanno aperto la stagione di Serie A con un successo per 2-1 a Torino e in precedenza avevano battuto il Manchester United per 4-2 in amichevole. L'unica sconfitta è arrivata contro il Chelsea per 3-0, sempre in amichevole estiva. In totale, nelle cinque gare, il Milan ha segnato 10 gol e ne ha subiti 8.

Il Venezia ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque. L'unico risultato utile in competizioni ufficiali è il 3-2 sul Modena in Coppa Italia, mentre in campionato è arrivata la sconfitta per 0-2 contro il Lecce. I lagunari hanno segnato 8 gol e ne hanno incassati 13 nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioVenezia
5
0
0
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
4
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
2
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
1
Milan badge
Milan
MIL
4
FIN
15Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 27 aprile 2025, quando il Milan vinse 2-0 in casa del Venezia in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti in campionato il Milan ha vinto quattro volte, con il Venezia che non è riuscito a imporsi in nessuna occasione. I rossoneri hanno segnato complessivamente 13 gol contro i 2 dei lagunari nel periodo considerato.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
110040+43
V
2
InterInterINT
110041+33
V
3
LecceLecceLEC
110020+23
V
4
NapoliNapoliNAP
110020+23
V
5
MilanMilanMIL
110021+13
V
6
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
7
CagliariCagliariCGL
110010+13
V
8
JuventusJuventusJUV
110010+13
V
9
LazioLazioLAZ
110010+13
V
10
ComoComoCOM
10101101
D
11
UdineseUdineseUDI
10101101
D
12
SassuoloSassuoloSAS
100112-10
S
13
TorinoTorinoTOR
100112-10
S
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
S
15
FrosinoneFrosinoneFRC
100101-10
S
16
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
100101-10
S
17
GenoaGenoaGEN
100102-20
S
18
VeneziaVeneziaVEN
100102-20
S
19
MonzaMonzaMON
100114-30
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
100104-40
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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