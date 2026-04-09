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Matteo Occhiuto

Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie A
Milan vs Udinese
Milan
Udinese

Come guardare la partita di Serie A Enilive tra Milan e Udinese: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Il Milan di Max Allegri vuol ripartire dopo il ko di Napoli che ha estromesso, forse in maniera definitiva, il Diavolo dalla lotta Scudetto.

A San Siro i rossoneri ospiteranno l’Udinese di Runjaic, che nell’ultimo turno ha fatto un piccolo favore a Pulisic e compagni, fermando il Como sullo 0-0.

Per il Milan, dunque, l’obiettivo è non sbagliare con i friulani, per evitare quantomeno l’avvicinamento delle squadre che inseguono un posto nella prossima UEFA Champions League. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Milan
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Udinese
UDI

La partita tra Milan e Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Udinese in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Milan-Udinese: ora di inizio

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Serie A - Serie A
San Siro

La gara fra Milan e Udinese, valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 11 aprile, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Milan - Udinese

MilanHome team crest

4-3-3

Formazione

3-5-2

Home team crestUDI
16
M. Maignan
33
D. Bartesaghi
31
S. Pavlovic
24
Z. Athekame
5
K. De Winter
12
A. Rabiot
19
Y. Fofana
14
L. Modric
7
S. Gimenez
18
C. Nkunku
11
C. Pulisic
40
M. Okoye
27
C. Kabasele
28
O. Solet
31
T. Kristensen
11
H. Kamara
8
J. Karlstroem
19
K. Ehizibue
32
J. Ekkelenkamp
24
J. Piotrowski
10
N. Zaniolo
9
K. Davis

3-5-2

UDIAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Milan

Il Milan cambia volto e passa al 4-3-3: Athekame agirà basso sulla destra, con Bartesaghi sul lato opposto e con Saelemaekers che avanza nel tridente con Gimenez e Pulisic. Convocati Gabbia e Leao, andranno entrambi in panchina.

Notizie sull’Udinese

Udinese nuovamente con un Davis nel motore: la punta ha scontato contro il Como la squalifica e affiancherà Zaniolo nell’attacco bianconero, Atta si rimetterà sulla linea dei centrocampisti insieme a Karlstrom ed Ekkelenkamp. Ancora assente Zemura, mentre Buksa torna tra i convocati.

Forma

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Milan reduce da 2 ko nelle ultime tre giornate, contro Napoli e Lazio, entrambe le volte per 1-0 lontano da casa. L’Udinese, invece, non subisce gol da 180 minuti e nelle ultime due sfide ha ottenuto 4 punti contro Genoa e Como.

Partite tra le due squadre

MIL

Ultime 5 partite

UDI

4

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

11

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Il Milan ha battuto l’Udinese nelle ultime 4 gare, in tre delle quali non ha subito reti. Ultimo successo friulano il 4 novembre 2023, 0-1 a San Siro. 

Classifica

Milan terzo in classifica a quota 63 punti, mentre l’Udinese, a 40, è undicesima. 

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