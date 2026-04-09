Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Milan di Max Allegri vuol ripartire dopo il ko di Napoli che ha estromesso, forse in maniera definitiva, il Diavolo dalla lotta Scudetto.

A San Siro i rossoneri ospiteranno l’Udinese di Runjaic, che nell’ultimo turno ha fatto un piccolo favore a Pulisic e compagni, fermando il Como sullo 0-0.

Per il Milan, dunque, l’obiettivo è non sbagliare con i friulani, per evitare quantomeno l’avvicinamento delle squadre che inseguono un posto nella prossima UEFA Champions League.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Udinese verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Udinese in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Milan-Udinese: ora di inizio

Serie A - Serie A San Siro

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La gara fra Milan e Udinese, valida per la 32esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 11 aprile, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Il Milan cambia volto e passa al 4-3-3: Athekame agirà basso sulla destra, con Bartesaghi sul lato opposto e con Saelemaekers che avanza nel tridente con Gimenez e Pulisic. Convocati Gabbia e Leao, andranno entrambi in panchina.

Notizie sull’Udinese

Udinese nuovamente con un Davis nel motore: la punta ha scontato contro il Como la squalifica e affiancherà Zaniolo nell’attacco bianconero, Atta si rimetterà sulla linea dei centrocampisti insieme a Karlstrom ed Ekkelenkamp. Ancora assente Zemura, mentre Buksa torna tra i convocati.

Forma

Milan reduce da 2 ko nelle ultime tre giornate, contro Napoli e Lazio, entrambe le volte per 1-0 lontano da casa. L’Udinese, invece, non subisce gol da 180 minuti e nelle ultime due sfide ha ottenuto 4 punti contro Genoa e Como.

Partite tra le due squadre

Il Milan ha battuto l’Udinese nelle ultime 4 gare, in tre delle quali non ha subito reti. Ultimo successo friulano il 4 novembre 2023, 0-1 a San Siro.

Classifica

Milan terzo in classifica a quota 63 punti, mentre l’Udinese, a 40, è undicesima.