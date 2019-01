Dove vedere Milan-Napoli in tv e streaming

A San Siro si giocano i quarti di finale di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 di campionato, Milan e Napoli si giocano l'accesso al turno successivo.

Milan e Napoli si ritrovano al Meazza di Milano, questa volta per la Coppa Italia. In palio c'è l'accesso alle semifinali del torneo e alla sfida contro una tra Inter e Lazio. Reduci dal pareggio senza reti di campionato, stavolta ci sarà per forza di cose una vincitrice.

Napoli e Milan sono sicuramente le due squadre che hanno fatto più strada in Coppa Italia, Juventus esclusa, negli ultimi anni. Due finali vinte su due per la formazione partenopea, due sconfitte su due invece per i rossoneri in questo decennio.

MILAN-NAPOLI DIRETTA TV E STREAMING

La partita Milan-Napoli sarà trasmessa in diretta da Rai 1 e sarà anche visibile in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

MILAN-NAPOLI DATA E ORA

Milan-Napoli si giocherà martedì 29 gennaio 2019 alle ore 20:45. Turno in gara unica a San Siro, Milano.