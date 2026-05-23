Dove vedere Milan-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Milan ospita il Cagliari a San Siro nella 38ª e ultima giornata della Serie A Enilive, in un match decisivo per l'accesso alla prossima Champions League. Rossoneri che si trovano al 3° posto con 70 punti, a pari merito con la Roma: la squadra guidata da Massimiliano Allegri cerca i tre punti per blindare definitivamente la qualificazione europea nell'ultimo turno.

Sardi, invece, sedicesimi a quota 40 punti. I sardi hanno già raggiunto la certezza matematica della salvezza e non hanno più pressioni di classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Cagliari in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Milan-Cagliari: ora di inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

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La gara fra Milan e Cagliari, valida per la 38esima e ultima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 24 maggio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Leao, Saelemaekers ed Estupinan tornano a disposizione dalla squalifica, ma l’unico che dovrebbe trovare un posto dal primo minuto in campo. Modric riesce a recuperare e dovrebbe giocare dalle’inizio, in avanti sono Fullkrug e Nkunku i favoriti.

Notizie sul Cagliari

Nel Cagliari si dovrebbe rivedere dall’inizio il Gallo Belotti: a 8 mesi dal’infortunio l’ex Torino sarà titolare a San Siro, vista anche l’indisponibilità di Kilicsoy. Ai suoi lati Palestra ed Esposito, panchina per Folorunsho.

Forma

Il successo di Genova ha consentito al Milan di ritrovare i tre punti dopo i due passaggi a vuoto precedenti: la sconfitta casalinga per 2-3 contro l'Atalanta e il brutto stop per 0-2 sul campo del Sassuolo. I sardi hanno conquistato la certezza matematica della salvezza nel penultimo turno, grazie a una grande vittoria casalinga per 2-1 contro il Torino.

Partite tra le due squadre

Il Milan vanta una storica e netta superiorità nei precedenti recenti contro il Cagliari, essendo rimasto imbattuto negli ultimi 14 scontri diretti consecutivi in Serie A. L’ultima sfida a San Siro, però, ha visto i rossoblu strappare un punto al Diavolo.

Classifica

Milan terzo in classifica a quota 70 punti, a +2 sulle inseguitrici Como e Juventus. Il Cagliari, già salvo, è a quota 40 punti in sedicesima posizione.