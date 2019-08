Dove vedere Marsiglia-Napoli in tv e streaming

Il Napoli prosegue il proprio ciclo di amichevoli di lusso affrontando il Marsiglia: le informazioni sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

Archiviato il sorprendente 3-0 con cui è stato battuto il a Edimburgo, il si appresta a proseguire il proprio ciclo di amichevoli 'a 5 stelle' affrontando il . Altro test probante per i partenopei, chiamati poi a volare negli per la doppia sfida col di Messi.

Conclusa la preparazione in Trentino Alto-Adige, andata in scena dal 6 al 26 luglio a Dimaro, il Napoli si è recato in dove ha giocato e vinto brillantemente contro i Reds grazie ai goal di Insigne, Milik e Younes. Un blitz roboante, che ha fatto dimenticare le amichevoli non proprio entusiasmanti contro (sconfitta per 2-1) e (3-3) disputate in Val di Sole (dove era però arrivato anche il 5-0 sul Feralpisalò).

Prossimo avversario il Marsiglia di Villas-Boas, chiamato a cancellare la deludente ultima stagione con Rudi Garcia al timone e rinnovare le proprie ambizioni facendo la voce grossa in .

QUANDO SI GIOCA MARSIGLIA-NAPOLI

Marsiglia-Napoli si gioca domenica 4 agosto 2019 in , allo stadio Velodrome di Marsiglia: fischio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE MARSIGLIA-NAPOLI IN TV E STREAMING

L'amichevole tra Marsiglia e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky al costo di 10 euro, in Pay per View e soltanto sul satellite: per acquistare l'evento, basterà andare su Prima Fila, selezionare la partita in questione e seguire le istruzioni che compariranno sul vostro televisore.

Marsiglia-Napoli, invece, essendo fornita da Sky a pagamento non sarà invece disponibile in tramite SkyGo come accade per tutti gli altri canali del pacchetto calcio in quanto sull'app non sono visibili gli eventi in Pay per View.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA-NAPOLI

Napoli ancora col 4-2-3-1, abito scelto da Ancelotti per la nuova stagione: Meret in porta, Malcuit, Chiriches e Ghoulam scalpitano per una maglia dal 1', in mediana Callejon potrebbe essere nuovamente adattato nonostante scalpiti Elmas, alle spalle di Milik il trio Verdi-Mertens-Insigne.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Abdallah, Alvaro, Caleta-Car, Sakai; Lopez, Strootman, Sanson; Ake, Germain, Nkounkou.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik.