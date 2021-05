Dove vedere Manchester City-PSG in tv e streaming

Manchester City e PSG si sfidano nella semifinale di ritorno di Champions League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Manchester City e PSG tornano a sfidarsi e lo fanno nella sfida che determinerà quale delle due squadre potrà staccare il pass per la finalissima di Champions League.

Gli uomini di Guardiola e quelli di Pochettino si ritroveranno infatti nella semifinale di ritorno della massima competizione europea. Ogni discorso è ancora aperto, ma i Citizens potranno contare sul vantaggio maturato nella sfida di andata.

Mercoledì 28 aprile si è chiusa a favore del City la sfida che ha visto le due squadre opposte al Parco dei Principi, con De Bruyne e Mahrez che nella ripresa hanno risposto alla rete iniziale di Marquinhos fissando il risultato sul definitivo 1-2.

Il Manchester City si è spinto fino a questo punto del torneo dopo aver vinto il Gruppo C e aver successivamente superato gli ostacoli Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund.

Il PSG invece, dopo essersi piazzato al primo posto nel Gruppo H, ha eliminato il Barcellona negli ottavi ed il Bayern campione d’Europa uscente nei quarti.

La vincente di questo doppio confronto affronterà nella finalissima di Istabul, in programma il prossimo 29 maggio, una tra Chelsea e Real Madrid.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-PSG

Manchester City-PSG si giocherà all’Etihad Stadium, ovvero l’impianto che ospita le partite della compagine inglese, martedì 5 maggio 2021. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-PSG IN TV E STREAMING

La sfida valida per la semifinale di ritorno di Champions League che vedrà opposte Manchester City e PSG sarà trasmessa sia da Mediaset che da Sky.

Sarà visibile in tv in chiaro per tutti da Canale 5, oltre che in streaming su Mediaset Play.

In alternativa, gli abbonati Sky potranno vedere il match dell’Etihad Stadium sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite).

Manchester City-PSG sarà quindi inoltre visibile anche in streaming su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky. Sarà quindi possibile seguire la gara attraverso device come smartphone, tablet, pc e notebook scaricando l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o in alternativa collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è rappresentata da Now Tv. In questo caso sarà necessario essere registrati e acquistare uno dei pacchetti disponibili.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-PSG

Guardiola potrebbe confermare Foden come prima punta, supportato da Gundogan e Mahrez: scalpitano però Sterling, Aguero e Gabriel Jesus. A centrocampo pochi dubbi, Rodri insieme a De Bruyne e Gundogan. Come di consueto Ederson tra i pali, difeso da Walker, Ruben Dias, Stones e Cancelo.

Il grande dubbio di Pochettino riguarda Mbappè, che dopo aver saltato la gara contro il Lens stringerà i denti: in caso di forfait, dentro Icardi dal 1'. Conferma per Neymar, Verratti e Di Maria sulla trequarti, con Gueye e Paredes in mezzo. In porta Navas, difesa a quattro con Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Bakker. Out Dagba.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé.