Dove vedere Manchester City-Liverpool in tv e streaming

Il Manchester City sfida il Liverpool nel big match della 21ª giornata di Premier League: dove vedere la partita in tv e streaming.

Il Manchester City di Pep Guardiola ospita il Liverpool di Jurgen Klopp nel big match della 21ª giornata di Premier League. I Citizens sono secondi in classifica con 47 punti frutto di 15 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i Reds guidano imbattuti la graduatoria a quota 54 con 7 punti in più dei rivali e un cammino di 17 vittorie e 3 pareggi.

Fra i padroni di casa i migliori marcatori sono il Kun Aguero e Raheem Sterling con 9 goal a testa, fra gli ospiti il giocatore più prolifico è l'egiziano Mohamed Salah, autore di 13 reti in 20 presenze, che divide la vetta della classifica marcatori della Premier League con Aubameyang e Kane. Il Manchester City è reduce da 2 sconfitte consecutive e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Liverpool invece ha messo in fila 9 vittorie consecutive.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL DIRETTA TV E STREAMING

Il big match Manchester City-Liverpool sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Football (205 del satellite). La partita sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL DATA E ORA

Manchester City-Liverpool si giocherà giovedì 3 gennaio 2019 alle ore 21.00 all'Etihad Stadium di Manchester. Sarà il 44° confronto fra le due squadre nella storia della Premier League.