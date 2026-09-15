EFL Cup - Game Week 3 15 set 2026 - 15:00 Anfield

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Liverpool-Tottenham Hotspur: data e orario

Liverpool e Tottenham Hotspur si affrontano ad Anfield nel terzo turno della Carabao Cup. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con umori molto diversi, reduci entrambe da un pareggio a reti inviolate nel fine settimana di Premier League.

Andoni Iraola ha bisogno di risposte immediate dai suoi. Il pareggio senza reti contro il Fulham ha alimentato critiche interne, con il portiere Alisson Becker che ha pubblicamente messo in discussione la mentalità del gruppo. In stagione i Reds hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, come testimonia il successo per 2-1 in Champions League contro l'Atletico Madrid, ma la discontinuità di rendimento resta il problema principale.

Il nuovo acquisto Bradley Barcola, arrivato dal Paris Saint-Germain per 123 milioni di sterline, è già al centro del dibattito. Diversi osservatori hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di adattarsi alle caratteristiche fisiche e tattiche della Premier League, chiedendosi se il talento francese riuscirà a incidere contro le difese schierate.

Il Tottenham vive un momento ancora più complicato. Roberto De Zerbi non ha ancora conquistato la prima vittoria in campionato, e il pareggio per 0-0 contro l'Everton ha prolungato una striscia negativa che lo stesso club ha definito senza precedenti nella storia recente. L'allenatore italiano è stato ripreso in un acceso confronto con Mathys Tel al termine di quella partita, anche se ha minimizzato l'episodio come semplice feedback tattico.

Gli Spurs dovranno fare a meno di alcuni elementi importanti per questa trasferta. Le assenze pesano, e la panchina corta rischia di complicare ulteriormente i piani di De Zerbi ad Anfield. Dominic Solanke, ancora a secco in questa stagione, è chiamato a sbloccarsi proprio in questa occasione secondo il suo allenatore.

La coppa può rappresentare una boccata d'ossigeno per entrambe le squadre, ma il contesto è molto più favorevole ai padroni di casa. Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta, continua a leggere.

Formazioni

Per quanto riguarda il Liverpool, Andoni Iraola ha confermato che Giorgi Mamardashvili sarà titolare tra i pali in questa sfida di Carabao Cup. Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni di Joe Gomez e Conor Bradley in avvicinamento al fischio d'inizio.

In casa Tottenham, Roberto De Zerbi dovrà rinunciare a Sandro Tonali e Pedro Porro, entrambi indisponibili per il match di Anfield. Richarlison è stato escluso dalla lista dei convocati dallo stesso De Zerbi, una decisione che ha suscitato la reazione pubblica del giocatore sui social media. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili prima del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Liverpool ha ottenuto due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. L'ultimo risultato è stato il pareggio per 0-0 contro il Fulham in Premier League. In questo periodo i Reds hanno segnato 6 gol e ne hanno subiti 4, con il successo per 2-1 sull'Atletico Madrid in Champions League come risultato di punta. Da segnalare anche due pareggi consecutivi per 2-2 contro Nottingham Forest e Newcastle United, con punti lasciati per strada da posizioni di vantaggio.

Il Tottenham ha raccolto una vittoria, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il pareggio senza reti contro l'Everton è l'ultimo risultato disponibile. Gli Spurs non segnano in campionato da diverse partite, e le uniche reti del periodo sono arrivate nella vittoria per 5-1 contro il Charlton Athletic in Carabao Cup. Le sconfitte contro Newcastle United (2-0) e Brentford (3-0) in Premier League completano un quadro preoccupante.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 15 marzo 2026, quando la sfida di Premier League ad Anfield terminò 1-1. Nelle ultime cinque sfide dirette il Liverpool ha la meglio con tre vittorie contro una del Tottenham, con un pareggio. Il risultato più netto del periodo è la vittoria per 5-1 dei Reds in Premier League nell'aprile 2025, anche se gli Spurs possono vantare un successo per 1-0 in Carabao Cup in casa nel gennaio dello stesso anno.

Classifica









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