Il Milan debutta in Champions League affrontando il Liverpool ad Anfield: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo 7 anni, il Milan torna a giocare in Champions League. La fase a gironi vede i rossoneri inseriti nel Gruppo F con Atletico Madrid, Porto e col Liverpool, prima avversaria nel percorso continentale degli uomini di Stefano Pioli.

Una partita ricca di fascino quella tra Liverpool e Milan, con gli uomini di Jurgen Klopp chiamati a riscattare la passata stagione al di sotto delle attese: nella Champions 2020/2021, il cammino dei Reds si è interrotto ai quarti di finale con l'eliminazione subita per mano del Real Madrid.

In casa Milan, come detto, la celebre musichetta rappresenterà un dolcissimo ritorno al passato: l'ultima partecipazione del Diavolo in Champions risale al 2013/2014, quando l'allora squadra allenata da Clarence Seedorf fu estromessa dall'Atletico agli ottavi.

QUANDO SI GIOCA LIVERPOOL-MILAN

Liverpool-Milan si gioca mercoledì 15 settembre 2021 ad Anfield, lo stadio del Liverpool: calcio d'inizio della partita previsto alle ore 21:00 italiane.

DOVE VEDERE LIVERPOOL-MILAN IN TV E STREAMING

La partita di Champions tra Liverpool e Milan sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Liverpool-Milan sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio offerto da Sky ai propri abbonati: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-MILAN

Klopp schiera un 4-3-3 con Matip al centro della difesa insieme a Van Dijk, in mezzo al campo Keita, Henderson e Fabinho. Alexander-Arnold e Robertson sono i due terzini. In attacco il classico tridente formato da Salah, Firmino e Manè.

Pioli dovrebbe lanciare Ibrahimovic dal 1', alle sue spalle spazio a Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic. A centrocampo torna Bennacer con Kessié, in difesa riecco Kjaer accanto a Tomori. Confermatissimi Calabria e Theo Hernandez sulle fasce.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Manè.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Ibrahimovic.