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Champions League
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Dove vedere Lens-Sporting CP in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Lens vs Sporting CP
Lens
Sporting CP
Champions League

Dove vedere la partita di Champions League tra Lens e Sporting CP: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 2
Stade Bollaert-Delelis

Lens vs Sporting CP è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Utilizza i link qui sotto per accedere alla copertura live della partita.

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Lens-Sporting CP: data e orario

Lo Stade Bollaert-Delelis di Lens ospita una sfida di Champions League tra il Lens di Yannick Cahuzac e lo Sporting CP di Rui Borges, due squadre che arrivano a questo appuntamento europeo con ambizioni e situazioni di classifica molto diverse.

Il Lens sta attraversando un momento di difficoltà in Ligue 1, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I risultati interni non convincono, e Cahuzac è chiamato a trovare continuità in una stagione finora altalenante.

Lo Sporting CP si presenta invece con maggiore fiducia. I portoghesi hanno vinto tre delle ultime cinque partite, con il successo in Champions League contro il Galatasaray che ha messo in mostra la qualità della rosa a disposizione di Borges.

La sfida tra una squadra francese in cerca di riscatto europeo e un club portoghese che punta a consolidare la propria posizione nel gruppo rende questo incontro particolarmente interessante sul piano tattico.

Le assenze peseranno su entrambe le panchine, con i due allenatori che dovranno fare i conti con liste infortuni non trascurabili in un momento cruciale della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lens vs Sporting CP in TV e in live streaming.

Formazioni

Formazioni Lens - Sporting CP

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaM. AraujoM. AraujoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesL. SuarezL. SuarezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
3-4-2-1
Lens

Formazione titolare

Sporting CP

Panchina

Allenatore

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

Il Lens di Yannick Cahuzac dovrà fare a meno di Maik Nawrocki e Abdallah Sima per infortunio. In assenza di squalifiche, il probabile undici titolare prevede Risser in porta; Baidoo, Ganiou, Antonio e Aguilar in difesa; Ivanovic, Udol, Thauvin e Cuisance a centrocampo; con Titraoui e Edouard in attacco.

Lo Sporting CP di Rui Borges dovrà rinunciare a Nuno Santos e Rodrigo Zalazar, entrambi indisponibili per infortunio. Nessuno squalificato tra i portoghesi: il probabile undici vede Rui Silva tra i pali; Quaresma, Araujo, Vagiannidis e Inacio in difesa; Catamo, Irankunda, Doumbia, Altimira e Goncalves a centrocampo; Luis Suarez centravanti.

Lens

Infortuni e squalifiche

Sporting CP

Stato di forma

RCL

RCL - Forma

FCL
S0-1
SLP
V2-3
LEM
D2-2
ASM
S2-1
OL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
SCP

SCP - Forma

NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
V1-3
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Lens arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 contro il Lione in Ligue 1, mentre in precedenza era arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Monaco. Il successo per 3-2 in trasferta contro lo Slavia Praga in Champions League rappresenta l'unico acuto europeo del periodo. Nelle cinque partite considerate, il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Lo Sporting CP presenta un rendimento più solido: tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. I portoghesi vengono dalla vittoria per 3-1 in trasferta contro il Braga in Primeira Liga e hanno ottenuto un prezioso 3-1 in Champions League contro il Galatasaray. Il pareggio per 2-2 contro l'Arouca è l'unico punto lasciato per strada in campionato. Complessivamente, lo Sporting ha realizzato nove gol e ne ha concessi quattro nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lens e Sporting CP. Ulteriori informazioni storiche su questo confronto non sono al momento disponibili.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
4
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
15
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
16
LensLensRCL
210134-13
S
V
17
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSVPSVPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
23
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
24
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
26
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
28
LASKLASKLAS
100101-10
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
30
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
33
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale


In Champions League, il Lens occupa la nona posizione mentre lo Sporting CP si trova in sesta. I portoghesi partono dunque con il vantaggio di una posizione più solida nel gruppo, mentre i francesi hanno bisogno di punti per non perdere contatto con le zone più nobili della classifica.


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