Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Lens vs Sporting CP è trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Utilizza i link qui sotto per accedere alla copertura live della partita.

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Lens-Sporting CP: data e orario

Lo Stade Bollaert-Delelis di Lens ospita una sfida di Champions League tra il Lens di Yannick Cahuzac e lo Sporting CP di Rui Borges, due squadre che arrivano a questo appuntamento europeo con ambizioni e situazioni di classifica molto diverse.

Il Lens sta attraversando un momento di difficoltà in Ligue 1, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I risultati interni non convincono, e Cahuzac è chiamato a trovare continuità in una stagione finora altalenante.

Lo Sporting CP si presenta invece con maggiore fiducia. I portoghesi hanno vinto tre delle ultime cinque partite, con il successo in Champions League contro il Galatasaray che ha messo in mostra la qualità della rosa a disposizione di Borges.

La sfida tra una squadra francese in cerca di riscatto europeo e un club portoghese che punta a consolidare la propria posizione nel gruppo rende questo incontro particolarmente interessante sul piano tattico.

Le assenze peseranno su entrambe le panchine, con i due allenatori che dovranno fare i conti con liste infortuni non trascurabili in un momento cruciale della stagione.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lens vs Sporting CP in TV e in live streaming.

Formazioni

Il Lens di Yannick Cahuzac dovrà fare a meno di Maik Nawrocki e Abdallah Sima per infortunio. In assenza di squalifiche, il probabile undici titolare prevede Risser in porta; Baidoo, Ganiou, Antonio e Aguilar in difesa; Ivanovic, Udol, Thauvin e Cuisance a centrocampo; con Titraoui e Edouard in attacco.

Lo Sporting CP di Rui Borges dovrà rinunciare a Nuno Santos e Rodrigo Zalazar, entrambi indisponibili per infortunio. Nessuno squalificato tra i portoghesi: il probabile undici vede Rui Silva tra i pali; Quaresma, Araujo, Vagiannidis e Inacio in difesa; Catamo, Irankunda, Doumbia, Altimira e Goncalves a centrocampo; Luis Suarez centravanti.

Stato di forma

Il Lens arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 contro il Lione in Ligue 1, mentre in precedenza era arrivata la sconfitta per 2-1 contro il Monaco. Il successo per 3-2 in trasferta contro lo Slavia Praga in Champions League rappresenta l'unico acuto europeo del periodo. Nelle cinque partite considerate, il Lens ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

Lo Sporting CP presenta un rendimento più solido: tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite. I portoghesi vengono dalla vittoria per 3-1 in trasferta contro il Braga in Primeira Liga e hanno ottenuto un prezioso 3-1 in Champions League contro il Galatasaray. Il pareggio per 2-2 contro l'Arouca è l'unico punto lasciato per strada in campionato. Complessivamente, lo Sporting ha realizzato nove gol e ne ha concessi quattro nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Lens e Sporting CP. Ulteriori informazioni storiche su questo confronto non sono al momento disponibili.

Classifica





In Champions League, il Lens occupa la nona posizione mentre lo Sporting CP si trova in sesta. I portoghesi partono dunque con il vantaggio di una posizione più solida nel gruppo, mentre i francesi hanno bisogno di punti per non perdere contatto con le zone più nobili della classifica.





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